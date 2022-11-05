彰化縣長王惠美也現身參加感恩祭、祈福開幕式、圳頭祭、緊接著神轎跑水。（吳建輝攝）

二水跑水節近年獲得中央重視與支持，越來越多中央單位共同參與，每年都規劃不同主題活動。（吳建輝攝）

「2022二水國際跑水節」5日登場，一連2天的精彩活動吸引上千民眾朝聖，彰化縣長王惠美也現身參加感恩祭、祈福開幕式、圳頭祭、緊接著神轎跑水，彰化縣長王惠美表示，跑水節是要感念300年前，林先生等先民篳路藍縷、開墾拓荒，提醒民眾要「飲水思源」，讓民眾體驗具有歷史意義及文化內涵的感恩活動。

由彰化縣政府主辦的「2022二水國際跑水節」，今年特別與國家發展委員會、交通部觀光局、參山國家風景區管理處、第四河川局及二水鄉公所等單位共同精心辦理一系列精彩活動，5日一早在八堡圳頭林先生廟舉辦祈福開幕儀式，吸引大批民眾前來朝聖。

王惠美表示，飲水思源、吃果子拜樹頭，一年一度的跑水節活動，感謝大家齊心努力，從中央到地方大家不分黨派，共創地方繁榮，一起讓跑水節這個在地活動國際化，感受一下二水農村魅力，今天參加跑水，明天參加戀戀二水跑水馬拉松，一起下水奔跑。

交通部觀光局副局長周廷彰表示，二水國際跑水節入選觀光局觀光重點活動之一，在中央、地方共同合作之下，一年比一年更具特色、熱鬧；二水鄉長蘇界欽則說，感謝中央、縣府一條心，用感恩的心辦理二水跑水節，歡迎全國鄉親一起到二水，體驗二水之美。

縣府文化局表示，二水跑水節近年獲得中央重視與支持，越來越多中央單位共同參與，每年都規劃不同主題活動，今年有DT－668蒸汽老火車頭駛入二水，晚上還有三金歌王殷正洋、魯冰花歌手曾淑勤等人演出，讓民眾體驗二水濃濃在地人情味。

文化局說，今年精心策劃6大項34單元精彩活動，其中包括全台唯一的水路路跑活動「2022戀戀二水 跑水馬拉松」，賽程中包含300公尺的跑水道，吸引海內外路跑愛好者參加，一起感受二水獨特的文化節慶面貌。