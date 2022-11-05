國民黨台北市長參選人蔣萬安。（楊亞璇攝）

再提「勸戴口罩遭刺店員」陳時中陣營急跳腳 蔣萬安：到底有多害怕想起

首場台北市長電視辯論會今天下午2點登場，國民黨台北市長候選人蔣萬安昨晚於臉書發文，提及去年因勸人戴口罩而遭刺殺身亡的超商店員蔡文豪，民進黨台北市長候選人陳時中陣營批評選舉奧步。蔣萬安今反擊稱，陳時中陣營看到影片就跳腳，在新聞稿中也沒有提到蔡文豪的名字，到底是多害怕想起蔡文豪？

蔣萬安昨晚在臉書質疑，當時的疫情指揮中心發布公告，民眾進入超商須配戴口罩，衛福部表示，業者如果未善盡場所管理人之勸導責任，亦有受裁罰之虞，這個公文上印著「部長陳時中」5個大字；一聽到有人喪生，陳時中居然改口說超商店員沒有一定要勸人戴口罩，「蔡文豪執行政府命令而喪生，卻被講得像多管閒事，這叫蔡文豪的家屬情何以堪？」

陳時中競總發言人羅浚晅今表示，針對去年11月的往生者不幸事件，社會大眾都相當遺憾、悲痛，然而這起往生者不幸事件竟遭蔣萬安作為選舉操作的題材，羅浚晅對此感到非常遺憾，也譴責蔣萬安的選舉奧步。

蔣萬安今天下午出席台北市長辯論會，會前受訪時針對臉書PO文說明，蔣表示，他2周前碰到了遇刺身亡的超商店員蔡文豪姊姊，自己給姊姊一個擁抱，姊姊其實心還是很痛、很難過，希望透過影片讓大家可以紀念這位防疫英雄。

他炮轟，「陳時中陣營看到影片就跳腳，在新聞稿中也沒有提到蔡文豪的名字，到底是多害怕想起蔡文豪？」