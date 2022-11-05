中央流行疫情指揮中心昨公布全民3劑疫苗保護力報告。（中央流行疫情指揮中心提供／林周義台北傳真）

高端疫苗燒出倫理問題，中央流行疫情指揮中心昨公布全民3劑疫苗保護力報告，但未經過人體試驗審查委員會（IRB）審查。專家指出，該報告需使用國人身分證資料進行串接，即便是學術單位也不能輕易取得，高端一家私人公司卻能做到，政府應回答該報告是誰做的？若是政府做，就是幫高端「趕作業」，若是高端所做，則等於國民資料被高端「看光光」。

北市聯醫胸腔內科醫師蘇一峰指出，打疫苗、感染通報、就醫資料都屬於不同檔案，合在一起的方式得靠身分證資料串在一起。針對昨日全民的保護力資料，政府應回答是誰做的？

蘇一峰表示，政府過去一直說高端10月底要完成補件，假如是高端自行補件，那就需要有身分證資料提供給高端進行內部分析，這等於全民的個資，包括打什麼疫苗、生什麼病，都給了高端，國人的資料被看光光，這是很重大的倫理問題。

即便是學術單位，也不能輕易取得這些資料。蘇一峰表示，學術單位若要獲得國人的資料，向政府申請後，政府會提供去識別化的資料，身分證字號會變成亂碼，最大的問題是不能串檔。昨日公佈的保護力報告，用的一定是未經識別化的身分證資料。

蘇一峰表示，學術單位無法取得的資料，私人公司若能輕易取得，這就是很大的資安問題。令人擔心的是，若資料落在高端手中，萬一高端被中國併購，等於全民的資料就握在中國手裡。

若昨日的保護力報告不是高端完成的，蘇一峰表示，那就是代表政府幫高端趕作業，這種研究一定都需要IRB，但高端卻神通廣大，「政府要做，所以不用IRB？有這種事嗎？」。高端原訂7月就要繳交報告，即便要通過IRB審查，也得耗上3個月至半年以上，不可能來得及，昨日公布報告，明顯是為了選情。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，昨日公布的保護力報告是疾管署所做，高端曾經向疾管署要資料，但疾管署認為不適合，並未釋出。昨指揮中心也有說明，該資料是基於公共衛生的緣故而分析，同仁也有遵守法令規定。在3日的專家會議中，食藥署也有邀請疾管署前往報告，該報告在10月底就完成，這也是高端審查的依據之一。