美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（圖／中評社）

旅居美國的德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中2日在台北論壇發表演講，他驚訝地說，當全世界都認為台海是非常危險的地方，他回到台灣時卻發現一片祥和，大家不當一回事，就像活在泡泡中！

翁履中是德州大學達拉斯分校政治學博士，現任美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授，兼全球拓展合作計劃召集人。《台北論壇》2日邀請翁履中就「美中競逐的新發展」主題發表演說。

根據《中評社》報導，翁履中分享目前美國看待台灣的角度。他說，美國怎麼看台灣的2024是比較有趣的部分，11月8日期中選舉後，美國會出現新國會。照目前民調分析，共和黨有很大機會拿下多數，接下來美國同樣也要在2024舉行總統大選，民主黨的拜登能不能連任，就有很多變數。

翁履中直言，美國的國會議員每天有自己選區的事情要做，台灣議題並不是美國國會或者美國政治人物放在心中最柔軟處一塊的話題。所以台灣各方政治人物全力怎麼發聲，讓美國聽見，這一點很重要。而且在被美方聽見的同時，還要不失自己的利益，這需要智慧。

翁履中驚訝表示，當全世界都認為台海是非常危險的地方，他回到台灣時卻發現一片祥和，大家不當一回事，就像活在泡泡中，而這泡泡還不是金鐘罩。

他強調，台灣何時願意面對問題，跳脫出台灣美好的角度來看這個世界，這是台灣的當務之急。