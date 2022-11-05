九合一選戰倒數，民進黨立委余天的電話錄音「嘜投好朋友」成為選戰攻防焦點，新北市議員葉元之今（5日）痛批，「林佳龍根本是為了選後自己要入閣而為難余天，甚至挑撥侯市長跟余天數十年的感情，非常不道德！」民進黨新北市長候選人林佳龍妻子廖婉如則回應，余天的意思是，侯市長是他看來看去國民黨最可能的總統候選人，「讓他去選總統，林佳龍來做市長就好！」

葉元之及議員候選人吳訓孝今在新北市長侯友宜選舉辦公室舉行記者會指出，近日不少市民反映接到立委余天的電話錄音，他自稱是侯市長的好朋友，卻要市民將票投給民進黨新北市長候選人林佳龍，但余天昨面對媒體詢問卻改口「沒說不要投給他（侯市長）」。

廖婉如出席議員競總成立大會時指出，這幾天鄉親有接到立委余天的語音拜票，上午侯友宜選辦卻開記者會說林佳龍為難余天，但余天的意思是，侯市長是他看來看去國民黨最可能的總統候選人，「讓他去選總統，林佳龍來做市長就好」。

廖婉如說，今年新北市長就職是12月25日、但2024總統選舉是1月，等於侯市長第二任不到半年就要參加國民黨初選跑全台，整個2023年都在選總統，而且上午記者會並沒有否認侯友宜2024年要角逐總統，「如果選他當連任，他就會是一個『半年市長』，那乾脆讓認真做事的林佳龍來做市長」。