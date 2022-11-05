近日，在韓網上傳出又有男星吸毒消息，指出一名前偶像團體成員的男直播主因吸食安非他命被警方逮捕，目前正在接受調查。隨著相關資訊被韓媒揭露，在韓網論壇上，網友們開始猜測男星的真實身分。其中，前vixx成員李弘彬就被影射是報導對象，對此，他稍早前發聲了。

據韓媒報導，首爾蘆原警察局指出，他們逮捕並正在調查某前偶像A，其罪名是違反毒品管理法，並且報導中還提到，A是在2012年出道的前偶像成員，並且在團體解散後轉戰直播界成了BJ（直播主）。

對此消息，在韓網論壇上引發網友熱議。而男團VIXX在2012年出道，並且前成員李弘彬在退出團體後，在Twitch上當起遊戲直播主。種種經歷和韓媒報導的A太過相似，而被網友猜測李弘彬就是被逮捕的吸毒偶像。

對此，李弘彬在Twitch上曬出聲明表示，「自己在上個月每日平均播出11個小時的時間，要如何坐下來打針。」並提到：「我以前不是那樣的人，所以都沒有出事，這次也是一樣。」否認了是吸毒偶像的猜測。而在論壇上，也有網友出面緩頰，指出：「他是退團。而不是團體解散」、「真的抱歉，因為實在太相似了，才這樣猜的。」

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