七股區竹橋國小5日百年校慶，社區視為地方喜事，不僅5座村落7家社區的大廟總動員，5日請來飛躍羚羊紀政到場當嘉賓，在副市長戴謙主持下，一起將校慶聖火傳接給國小運動員，象徵世代傳承。

竹橋國小在1922年名為七十二份公學校，創校已百年，期間開設多所分校，之後皆獨立成為學校，包含土城分教場為現今土城國小、三股分班為現今三股國小、樹子腳分校為現今樹林國小。

學校5日舉辦百年校慶活動成為地方矚目大事，一周前就有聖火遶境社區活動，4日在社區大榕樹下舉辦音樂會，校慶邀請義合、槺榔、竹橋、竹港，再加上樹林5個村落里民參加。社區7大宮廟包含槺榔玉安宮、下義合保興宮、頂義合保安宮、樹仔腳寶安宮、竹港代天宮、竹港德安宮與竹橋七十二份慶善宮也參與。

學校在校園內布置時光廊道，陳設百年前校史珍貴的資料與照片，透過AR實境體驗區，設計將古時舊校舍與現代校園結合，兼具傳統與創新。另頒發傑出家族與傑出校友，為學弟妹樹立典範。

竹橋國小透過校友找來紀政擔任百年校慶嘉賓，年紀小的學生原不知她的顯赫資歷，經過介紹得知她曾是首位跑進奧運女子百公尺決賽的亞洲人，都嘖嘖稱奇，暗暗佩服。戴謙、台南市教育局長鄭新輝與她一同將校慶聖火傳接給國小運動員，象徵世代傳承。

竹橋國小校長謝宇笙表示，百年校史孕育出無數地方學子，學校存在已跟社區居民生活緊密結合，未來同樣密不可分。