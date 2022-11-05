臻鼎-KY(4958)受惠於傳統旺季來臨，第3季稅後盈餘為49.85億元，季增89.3%，為歷年同期新高，累計前3季每股盈餘為10.04元，已賺進一個資本額；臻鼎-KY表示，第4季客戶訂單能見度良好，雖然下游客戶有供應鏈問題，但公司營運正常，並配合客戶調整出貨，全年營收與淨利可望達成年增雙位數目標。

臻鼎-KY第3季合併營收為500.04億元，季增44.8%，年增20.1%，為歷年同期新高，營業毛利為129.85億元，季增96.7%，年增47.8%，營業淨利為80.67億元，季增189%，年增63.6%，稅後盈餘為49.85億元，季增89.3%，年增62.1%，單季每股盈餘為5.27元。

臻鼎-KY表示，第3季在四大產品線（軟板、HDI、多層硬板、IC 載板）佈局共同發揮成效下，四大產品應用包含行動通訊、電腦消費、IC載板及汽車/基地台/伺服器之營收皆同步年增，由於產品組合持續邁向高階，且One ZDT策略奏效，全產品線營運效率皆顯著提升，稅後盈餘更是大幅年增62.1%。

臻鼎-KY今年前3季合併營收為1184.54億元，年增20.2%，營業毛利為259.75億元，年增41.4%，營業淨利為137.53億元，年增83.9%，稅後盈餘為94.92億元，年增98.5%，創下歷年同期新高，每股盈餘為10.04元，已賺逾一個股本。

展望第4季，臻鼎-KY指出，第4季是手機與電腦消費類客戶新品出貨高峰，加上汽車和伺服器板新品投入量產並取得重要客戶高階訂單，客戶訂單能見度良好，不過目前供應鏈所面臨的變數仍多，需持續觀察第4季市場情況，整體而言，今年仍以全年營收與淨利皆年增雙位數為目標。

儘管大環境變數不少，臻鼎-KY擴廠進度皆按計畫進行，明年加入量產新廠有深圳首座ABF廠及淮安第三園區高階HDI廠，另淮安第一園區硬板新產能明年開出後，將可有效緩解公司在高階汽車與伺服器板產能受限情形，同時，高雄園區廠房正在建置中，公司亦規畫將先豐一廠改造為智能工廠。

臻鼎-KY表示，雖然總體經濟環境仍不明朗，臻鼎-KY仍將延續積極成長的步調，在One ZDT策略下同步發展四大產品線，全面布局快速成長的應用市場。