美國國防部今天發布一篇新聞稿指出，戰略司令部司令李察（Charles Richard）警告，中國發展核武的速度比美國還快，認為這是美國近期應該要關注的議題。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，負責監督美國核武計畫的李察2日在「海軍潛艦聯盟年度座談會」（Naval Submarine League Annual Symposium）中發表上述評論，該座談會雖未對外開放，但李察的評論今天在國防部新聞稿中刊出。
儘管國防部官員多年來一直對中國的軍事建設和核武發展提出警告，但相較其他官員公開發表的評論，李察描繪的情況更危急。
李察表示：「我評估我們對中國的嚇阻程度時，發現明顯在緩慢下降。因為從根本上來說，中國在戰場上投入能力的速度比我們還快。」
李察稱中國核武計畫的發展是一個「近期問題」，「無論美國有多好的作戰計畫、指揮官和軍隊，都不足夠，這是一個非常近期的問題」。
李察去年就曾對中國核武發展發出警告，稱中國的計畫有「戰略上的突破」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。