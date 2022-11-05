故宮3文物破損事件，其中判定為「人為損毀」的「清乾隆青花花卉盤」破損調查報告出爐，內容指員工誤以為裝文物的藍布盒內文物皆已取出，卻未留意盒內還有2件文物，欲倒置藍布盒時導致文物滑出。懲處結果也在日前公布，兩名職員中一人記一大過，另一人記申誡2次。

事件時間為今年5月19日下午2點20分，器物處瓷器科科長等8人，連同典藏計畫聘用外包廠商助理共12人，進行拍照文物運送及例行文物整理；下午瓷器科同仁整理院2337箱文物時，其中3人以1人2件文物的方式共同整理箱內其中一個藍布盒。該藍布盒內共6件文物，其中4件取出。

其中一名科員誤以為盒內所有文物皆已取出，把藍布盒倒置將底部脫落白布黏好，再翻正該藍布盒時，因盒蓋無擊上繫帶，盒蓋掀開致箱內剩餘2件文物滑出，其中「清乾隆青花花卉盤」（故瓷290）因反應不及而掉落地面，第2件文物則即時撐住未掉落。

報告書中指行政調查結果於6月10日簽奉核可，但甄審暨考績委員會中對究處人員及額度有不同意見，後經政風室、人事室及器物處於10月25日共同會勘關鍵畫面影像後，決議分別追究一大過及二次申誡之行政責任。並提出兩項改善方案，重新檢視工作流程外，重新規畫工作間動線，重整工作環境；將工作桌緣裝置高密度泡棉，阻絕文物滑落；桌下鋪設地毯，覆蓋橡膠地面作為第二道防護；另將購置小型推車，儲放整理工具，保持桌面淨空。

故宮內部人士則指出，遇缺不補、人少事多加上急於在今年底完成文物數位化，院內大趕工頻繁提件做資料，才造成文物毀損。檢討環境與流程之外，管理才是最大問題。