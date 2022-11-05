日前經濟部工業局在台北國際旅展辦理「觀光工廠產業發展推動計畫成果與頒獎典禮」，彰化共有6家觀光工廠獲獎，評鑑數位居全國第4名。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

經綠處說，中央觀光工廠計畫自2003年由經濟部工業局、經濟部中部辦公室推動將近20年，縣府近年積極推動輔導有潛力與特色的工廠轉型，成為全國鄉親所熱愛的觀光工廠。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

經綠強調，彰化縣內15家觀光工廠，從食品、紡織、養生保健到育樂，都有屬於自己的特色。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

隨著社會的變遷以及產業的轉型，政府推動鼓勵傳統工廠轉型觀光工廠，目前國內共有165家觀光工廠，彰化就有15家，日前經濟部工業局在台北國際旅展辦理「觀光工廠產業發展推動計畫成果與頒獎典禮」，彰化共有6家觀光工廠獲獎，位居全國第4名。

彰化縣長王惠美上任後，積極推動觀光工廠吸引人潮進入彰化，全國觀光工廠評選有6大獎項，彰化縣有6家觀光工廠上榜，包括台灣手套博物館、台灣穀堡稻米觀光工廠、台灣優格餅乾學院、卷木森活館、愛玩色創意館及緞帶王觀光工廠。

縣府經綠處表示，全國觀光工廠評選包括6大獎項，其中台灣穀堡稻米觀光工廠獲得優良觀光工廠與解說教育導覽獎、台灣手套博物館及台灣優格餅乾學院獲得節慶首選獎、卷木森活館獲得職人手作獎、卷木森活館、愛玩色創意館及緞帶王觀光工廠同樣獲得解說教育導覽獎。

經綠處說，中央觀光工廠計畫自2003年由經濟部工業局、經濟部中部辦公室推動將近20年，縣府近年積極推動輔導有潛力與特色的工廠轉型，成為全國鄉親所熱愛的觀光工廠，目前彰化經經濟部評鑑通過的觀光工廠共有15家，是全國第4名。

經綠強調，彰化縣內15家觀光工廠，從食品、紡織、養生保健到育樂，都有屬於自己的特色，到彰化除品嚐肉圓、爌肉飯、羊肉爐等美食外，也能到代表彰化傳產的觀光工廠體驗病採買伴手禮，感受彰化獨特「邊走邊吃」的旅遊魅力。