高雄市議員候選人黃紹庭挾著超高人氣進場。（楊舒婷攝）

前高雄市議員黃芳仁親自替黃紹仁披上彩帶。（楊舒婷攝）

力求連任的高雄市議員候選人黃紹庭競選總部5日成立，不只國民黨主席朱立倫、高雄市長候選人柯志恩親自現身輔選，連前高雄市長韓國瑜都透過影片力推黃紹庭。韓國瑜表示，黃紹庭曾在美國台積電當過經理，將來會是高雄市政府與台積電最好的溝通橋樑。

黃紹庭身為前高雄市議員黃芳仁的兒子，挾著超高人氣，與朱立倫一同步入會場，黃紹庭擔心人潮眾多，聲音會被群眾淹沒，還自掛小蜜蜂麥克風，一一向支持者致謝，黃芳仁更親自替黃紹庭披上彩帶，全場高喊凍蒜。

韓國瑜透過影片表示，當時黃紹庭犧牲自己的假日，更自掏腰包陪他到處去招商、賣水產和農產，為高雄的經濟在海內外打拼；黃紹庭曾在美國台積電當過經理，未來台積電進駐高雄，議會只有黃紹庭可以協助高雄市政府和台積電解決所有問題的溝通。

朱立倫表示，就如韓國瑜所說，黃紹庭是台積電美國的經理出身，如果是為了賺錢，留在台積電都不知道賺多少了，但為了高雄和鄉親，這幾年來黃紹庭努力打拼，獲得鄉親的肯定，而黃紹庭對國民黨來說也相當重要，不是只有做過中常委而已，也當過發言人，也是現在國民黨中央政策會的副執行長，所以今天與李四川就算得罪很多朋友，也要特別趕來助選。

柯志恩表示，黃紹庭與她去早市、夜市時，每個人都能認出他是黃芳仁的兒子，黃紹庭對吃也很有一套，都知道哪一攤好吃，這就代表黃紹庭的地方扎根是第一名；黃紹庭在美國讀過書，又在矽谷做過10幾年的工程師，為了承接父親的志業，毅然決然回來高雄，代表黃紹庭是相當有心的。

「黃紹庭真的有夠囉嗦的」柯志恩笑虧，黃紹庭為了高鐵進入南高雄政策相當努力，從頭到尾一直講，甚至到了我的辦公室也在講，講到每個人都被他說服，而高雄就是需要他這樣鍥而不捨的議員，所以黃紹庭不只今年要高票當選，明年也要更上一層樓。