檢警偵破國人求職被騙遭囚禁凌虐，造成3死案，台灣高檢署並指示士林地檢署全力偵辦，並追緝共犯，出動科技偵查犯罪中心支援數位採證與鑑識等人力，清查金流及人流。另高檢署指示犯罪被害人保護協會啟動「一路相伴」被害人關懷機制，適時提供法律及其他相關協助，保障被害人家屬權益。

高檢署指出，國人求職被騙遭囚禁凌虐，造成3死，引發各界關注，高檢署檢察長張斗輝立即指示士林地檢署檢察長繆卓然全力偵辦，積極追查共犯，務必清查是否還有其他受害者。

高檢署另請屍體發現地之桃園地檢署提供協助，及協調法務部法醫研究所儘速協助解剖等工作，並指派高檢署檢察官協助處理相關行政機關之聯繫事宜，指示高檢署科技偵查犯罪中心支援數位採證與鑑識等人力，清查金流及人流，擴大偵辦。士林地檢署已定於6日解剖2名死者遺體，以釐清死因。

此外，高檢署另請犯罪被害人保護協會士林分會啟動被害人關懷機制，主動關懷死者家屬，依「一路相伴〜法律協助計畫」，適時提供法律及其他相關協助，保障被害人家屬權益。

犯保協會表示，11月4日獲知案件訊息後，督導所屬士林分會與士林地檢署保持聯繫，掌握案件訊息，由於死者身分尚未確認，士林分會先行透過士林地檢署掌握瞭解檢察官相驗遺體、解剖時間，同時進行關懷服務準備。

犯保協會指出，配合士林地檢署檢察官將於11月6日解剖2名被害人遺體，士林分會組成「即時關懷小組」，若有死者家屬到場，「即時關懷小組」也會在殯儀館關懷慰問家屬，並陪同家屬進行遺體解剖及檢察官訊問程序。

由於據悉另名死者遺體被丟置於南投，若檢警一旦尋獲遺體，犯保協會南投分會屆時會到場進行關懷，3名死者相驗及喪葬過程初步服務結束後，犯保協會也會依家屬住居地銜接其他分會進行後續家庭關懷。

犯保協會說，協保協會會保障被害人訴訟權益，將向家屬說明法律訴訟、刑事訴訟資訊獲知及犯罪被害補償金等相關權益，並依家屬需求，協助安排「一路相伴」法律協助專責律師，提供刑事偵查、審判、民事訴訟等程序的協助，讓被害人家屬在面對親人遇害的痛苦中，能有專人協助、提供支持和溫暖的陪伴。