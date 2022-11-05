新北市長侯友宜與前高雄市長韓國瑜5日出席新北市議員邱烽堯競選總部成立大會。（姚志平攝）

藍營眾大咖站在一塊，展現團結氣勢。（李奇叡攝）

侯友宜接過麥克風，就馬上虧韓「我都要走了你知道嗎？韓先生怎麼這麼慢！」。（李奇叡攝）

侯友宜致詞前，主持人便大喊「歡迎韓國瑜上台」，侯友宜隨即上前咬耳朵，疑在提醒主持人說法有誤，主持人也隨即開玩笑說「韓國瑜還在找停車位」。（李奇叡攝）

侯友宜大力推薦邱烽堯。（李奇叡攝）

侯友宜進場受到民眾簇擁。（李奇叡攝）

韓國瑜授予邱烽堯戰旗，邱大力揮舞戰旗力求勝選。（李奇叡攝）

今天韓國瑜其實10時許便抵達現場，先到邱烽堯服務處2樓，和支持者合照，隨後又以坐車的方式，繞到對面會場，壓軸登場，接受民眾歡呼。（民眾提供／李奇叡新北傳真）

被視作國民黨最大母雞的新北市長侯友宜，和前高雄市長韓國瑜屢屢「同場不同台」，讓外界有所解讀，不過2人今天在新北市議員候選人邱烽堯、侯友宜聯合競總成立大會上「同台擁抱」，破除謠言。侯友宜還特地在台上等待韓國瑜上台，並虧他「韓先生真的很慢」，讓台下支持者忍俊不禁，他也表示，韓國瑜對這塊土地重情重義，今天能碰到韓很開心，簡短致詞後就將麥克風交給韓國瑜，並離開現場。

侯友宜日前和韓國瑜「同場不同台」，引發外界聯想，他當時受訪時說，和韓是認識很久的朋友，是尊重選辦和主辦單位安排，會共同團結一起面對選戰。

今天韓國瑜表定上午11時30分進場，而侯友宜則是提前10分鐘；侯友宜致詞前，主持人便大喊「歡迎韓國瑜上台」，不過侯友宜隨即上前咬耳朵，疑在提醒主持人說法有誤，主持人也隨即開玩笑說「韓國瑜還在找停車位」。

當眾人以為侯、韓有可能再度錯身而過時，侯友宜在致詞快要結束時，韓國瑜也坐著車抵達後台，侯收到旁人提示，選擇留在現場，並加碼唱了一首「團結就是力量」，此時韓國瑜也在歌聲中上台，先和侯友宜擁抱，再轉身擁抱邱烽堯，隨後再和侯友宜交頭接耳，兩人好感情一覽無遺。

侯友宜接過麥克風，就馬上虧韓「我都要走了你知道嗎？韓先生怎麼這麼慢！」逗得台下觀眾哈哈大笑，他隨後又補了句「我等等還有下一場，先讓我把話講完，就把場子、棒子交給韓國瑜」，此時旺旺集團副董事長周錫瑋也走上台，眾大咖站在一塊，展現團結氣勢。

侯友宜接著誇讚，今天碰到韓國瑜還滿開心的，因為韓國瑜跟中和有很深的淵源，做過中和市副市長，對這塊土地有感情且重情重義，是「好鬥陣」、講情講義的好兄弟，而做事情要團結面對大家，好害國家、為人民好好做事，簡短致詞過後，他便將麥克風交給韓國瑜，走下台離開現場。

韓國瑜接過麥克風，隨即引發現場群眾亢奮，還有支持者高喊「韓國瑜，我愛你」，人氣爆棚，據了解，今天他其實10時許便抵達現場，先到邱烽堯服務處2樓，和支持者合照，隨後又以坐車的方式，繞到對面會場，壓軸登場，接受民眾歡呼。