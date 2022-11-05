台北市長候選人電視辯論會5日舉行，另一位候選人蘇煥智在場外表達不滿與抗議。（季志翔攝）

北市長辯論開場爆騷亂，台北市長候選人蘇煥智陣營抗議。（楊亞璇攝）

台北市長候選人蘇煥智不滿只有三候選人能參加辯論。（楊亞璇攝）

未獲邀北市長辯論！蘇煥智怒提告今率眾抗議 幕僚闖入會場秒被架走 @中時新聞網 ​

由《三立電視》、《TVBS》共同舉辦的「台北市長選舉電視辯論會」今日下午2時在台北國際會議中心（TICC）登場。但主持人一開場，就發生直播意外，只見鏡頭外有抗議聲音，警察更直接穿過鏡頭，讓主持人謝向榮不得不注意騷動。

據了解，在準備開場的時候，有一位抗議民眾衝上台先搶了民進黨候選人陳時中的麥克風後被制止，又再搶無黨籍候選人黃珊珊麥克風，該人士身穿台北市長候選人蘇煥智競選背心，目的是抗議台北市長候選人蘇煥智未受邀辯論，隨後警力上前將他架出場。

謝向榮隨後稱，抱歉剛才發生一點騷亂，不過礙於各種限制關係，今天電視電論會只能邀請民調前3名候選人到場，也請大家見諒。接著繼續進行辯論流程。

蘇煥智不滿只有三候選人能參加辯論，在場外抗議「拒絕人造三腳督」，要求公平辯論，蘇煥智質疑為何辯論只有三候選人，無法讓市民得知其他候選人的意見，所有候選人都有公開辯論的機會，他認為電視台是公共資源，但NCC主委卻不負責任，應該把關卻沒有把關、沒有盡責，辯論會變成少數大黨在壟斷。