民進黨政府積極推動前瞻基礎建設，但國民黨智庫召集人陳學聖發現，其中的充實全民運動環境計畫核定補助案件，不僅以民進黨執政縣市為大宗，占補助比例四成五，且補助金額前5高縣市，民進黨執政就占4個，更有未覈實補助情形。

體育署辦理前瞻基礎建設計畫中充實全民運動環境計畫核定補助案，計畫期程為110年1月至114年8月，總經費100億元，其中中央公共建設編列特別預算70億元補助，各地方政府則要依補助比率編列配合款30億。

陳學聖發現，體育署充實全民運動環境計畫已核定補助22縣市，共補助66.7億元，但其中僅民進黨執政7縣市即補助近28.58億元，已占43.28％；其餘15縣市則分食38.12億元補助款。

陳學聖表示，體育署充實全民運動環境計畫補助金額前5名縣市，除第2名台中市補助近7.84億元為國民黨執政，其餘如屏東縣補助近9.5億元、高雄市補助7.13億元、台南市補助4.17億元與嘉義縣補助3.42億元皆是民進黨執政縣市。

陳學聖更指出，屏東縣獲9.5億元補助中，屏東縣立國際棒球場興建工程就補助7.5億元，已占補助改善場館與風雨球場兩項補助金額的逾兩成五（25.36％），以及體育署對該縣補助金額近八成（78.98％）。

陳學聖進一步調查發現，屏東縣立國際棒球場興建工程總工程預算為23.62億元，體育署前瞻補助款僅占約三成，其餘16.12億元需縣府自籌，惟衡量屏東縣府當前財政狀況，若工程款自籌，恐加重縣府財政負擔，也將排擠其他預算。

陳學聖說，屏東縣該項工程今年5月27日辦理公開招標，卻無法決標；9月12日辦第二次招標，10月28日決標公告亦無法決標，屏東縣府辦理此項工程能力確實存一。

陳學聖表示，體育署辦理充實全民運動環境計畫核定補助案，不應偏厚特定縣市，也須確實依計畫執行注意事項覈實辦理補助；而地方政府爭取場館興建工程計畫補助也應考量自身財務狀況與自籌款能力、場館未來營運計畫，避免加重縣府財務負擔，導致之後場館經營不善反成負資產。