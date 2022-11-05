田定豐（左）今辦簽書會，江曜綸現身支持。（唱戲世界娛樂提供）

音樂人田定豐發行新書《讓靈魂活出更好的樣子》，今（5日）台北簽書會現場，有「大馬王嘉爾」封號的江曜綸特別帶著自己的頌缽參加這場「聲波療癒」，2人在活動上分別談起自己的父親，田定豐剖心提到自己小時候被父親家暴遺棄，他與父親幾10年未見仿若陌生人，但前幾年他的父親滿身病痛被慈濟救助，聯繫上田定豐後最終由恨轉愛。

江曜綸也想起父親臨終時，跟他最後3小時的對話，不禁紅了眼眶說：「謝謝豐哥的分享，讓我知道父親對我的愛是那麼的深，讓這場活動也療癒了我自己。」田定豐表示：「我做音樂產業超過30年，對聲音是非常敏感的。前2年接觸到聲波療癒取得頌缽執照後，想要推廣給更多人體驗，讓大家認識這個工具來幫助自己處理身心的各種問題。」

田定豐也提及江曜綸是音樂人，對聲音的感受性非常強，加上之前父親離去的創傷，讓他在演奏時情感共振特別強，如同他的新單曲〈天使受了傷〉一樣，人生內化後的情感特別感人。