台北市長電視辯論會於今（5）日下午舉辦，民進黨候選人陳時中一上台進行政見內容申論，就先開嗆國民黨候選人蔣萬安，所提出的那些針對3+11、疫苗採購等問題，「不是都問過了嗎？怎麼一問再問呢？」並狠酸蔣，想必會在辯論會中花很多時間來罵他，但他最關心的是台北市的基礎建設發展。陳的說法瞬間引爆眾怒，網友紛紛湧入直播影片中開罵，有人更氣憤直呼「快下台！」認為陳的態度不足以站上台上參加市長辯論。

蔣萬安在政策內容申論上，質疑陳時中在疫情最高峰時，辭去衛福部長及中央流行疫情指揮官，跑去參選台北市長，且對3+11會議紀錄及疫苗採購問題都不敢直球對決。

陳時中一上台立刻回嗆蔣萬安，痛批蔣那些針對疫情與疫苗的問題，「不是都問過了嗎？怎麼一問再問呢？」並強調，相關問題想必蔣在辯論會上，還會花很多時間來罵他，而他更在意的卻是台北市基礎建設，例如露台夠不夠亮、市場是否老舊等。

陳時中的說法瞬間引起公憤，網友湧入《中時新聞網》YT直播影片表示：「快下台！陳時中到底來這幹嘛？「陳時中又開始嗆人了，這種態度到底憑什麼站在這裡參加市長辯論會？快下台+1」、「第一階段是政見申論，不是嗆人時間，謝謝」、「陳時中果然又開始噴幹話了」、「才一開始就忍不嗆人了吼」、「笑死，阿中果然不會讓人失望」。