台北市長選舉，三位候選人包括國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊以及民進黨陳時中今（5）日下午2時參加全台唯一的一場電視辯論會。蔣萬安期許，要讓嬰兒啼哭聲，成為台北交響樂，尤其柯市府台北市新生兒只有郝市府時代的一半，「其中一個還是我貢獻的」！

年底台北市長選舉，三位候選人包括國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊以及民進黨陳時中今（5）日下午2時參加全台唯一的一場電視辯論會，由於是三足鼎立，因此是否激起火花，格外引起選民矚目。

這場電視辯論會活動流程分四階段：

第一階段：三位候選人分別對各自政見內容進行申論，每人8分鐘。

第二階段：交叉詰問，候選人提問1分鐘，另外兩位候選人回答各2分鐘，共進行兩輪。

第三階段：媒體提問，每位候選人回答3分鐘。

第四階段：結論各6分鐘。

國民黨候選人蔣萬安表示，基隆河右岸是台北新矽谷，連結南港、內湖、北投、士林，打造科技廊道。

他也期許，要讓嬰兒啼哭聲，成為台北交響樂，尤其柯市府台北市新生兒只有郝市府時代的一半，「其中一個還是我貢獻的」！

蔣萬安也感謝醫護人員，「因為你們的沒日沒夜，才有我們的日日夜夜」！

蔣萬安連續追問陳時中，為何3+11沒有會議記錄？為何合約封存30年？為何小吃店標得快篩標案？為何中資參與疫苗試驗？為何指揮官投身選舉？