鳳鳴國中走過半世紀，期再創輝煌未來。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

鳳鳴國中走過半世紀，期再創輝煌未來。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

鳳鳴國中50周年校慶暨操場整建落成典禮，5日由校長吳毓真主持；縣府參議陸正威表示，鳳鳴國中走過半世紀，春風化雨，培育英才無數，校友都相當傑出，近年因少子化，學生人數銳減，規模不若以往，但縣府對於該校發展仍相當重視。

陸正威表示，縣長林明溱希望能提供學生安全優質的學習環境，其中，整建維護體育設施、提供學生及社區民眾安全舒適的運動場地，更是施政重點之一，因此在縣府與地方民意代表合作爭取下，該校運動場整建工程獲教育部體育署核定計畫經費746萬元，中央補助699元，47萬元由縣府配合款支應，期許啟用後，除為學子創造高品質的運動場地，也提供社區民眾休閒運動場域。

吳毓真指出，校慶不只是熱鬧一天，而是學校下一世紀重新出發的契機，透過各界的關注與關懷，激發出鳳鳴師生的榮譽感，持續落實在教育品質的精緻學習，啟發學生的優勢智慧，社區服務以及宏觀未來素養的培養。

鳳鳴國中50周年校慶籌備委員會主任委員陳昭舒表示，鳳鳴國中是他祖父擔任鳳鳴里里長時，與議長張振傳辛苦爭取設校，雖然是偏遠學校，但校友人才輩出，再社會上各行各業表現都傑出亮眼，如今雖然少子化導致學生人數銳減，但是母校精神需要薪火相傳，在籌委會的規畫下，帶動校友既歡樂又有意義的難忘經驗，傳承、發揚鳳鳴歷史文化，激發出「我愛鳳鳴」的情懷。

除操場落成啟用儀式，還有貨櫃屋彩繪、50周年風車空拍、感恩茶席、特色師生展及學區各學校、社區團隊表演等。