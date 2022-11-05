新北警方日前在桃園中壢民宅救出遭詐騙集團控制的35人，另有3人已遭虐死；一名裝潢業者被朋友介紹稱提供存簿就能拿錢，他答應後遭囚禁，與另外3人被關在廁所，1個月只洗2次澡，歹徒曾拿球棒、電擊棒、瓦斯槍攻擊他，曾有人策畫逃脫，遭當場打斷手指，歹徒疑似還會在麵裡下藥，讓所有人吃完昏迷。

該名裝潢業者B男說，他當時被朋友帶去，朋友說直要提供銀行簿子就能拿錢，他在10月12日先遭對方帶到汽車旅館問了許多資料，之後就被帶到民宅控制行動，整整1個月沒有聯繫家人，他有2個小孩分別11個月和國小3年級，他經常躲在廁所哭了，歹徒也會找盡各種理由打人，像是房間內有監視器，如果對方發現他們竊竊私語，就會質疑他們要逃脫，隨即就毆打。

B男還說，有時一天只會吃一餐，對方疑似還在麵裡下藥，因為麵吃起來有苦味，隨後每個人都頭昏睡去，而他遭囚禁近1個月只洗過2次澡，對方會拿甩棍、球棒、電擊棒、瓦斯槍等物品攻擊他們，也會拿剪刀恐嚇要殺人，他當時與另外3人被關在廁所裡，房間內最多時候快30人在裏頭，曾有其他人想策畫逃脫被對方聽到，手指當場被打斷。

另名同樣遭囚禁的酒吧業者A男稱，當初他因10萬資金需求，被朋友介紹做私人借貸，對方要求他帶雙證件到某個地點，接著又說貸款已核准，要把他載到另一處填資料並領錢，但他之後就被銬手，腳被繩子綁住，嘴巴塞毛巾，僅喝水吃飯可鬆綁；所有人質全待在同一房間，若有逾矩行為就是遭對方用甩棍打臀部；他則被沒收雙證件、印章、手機等，對方還能查出他有哪些銀行帳戶，並一一索討帳號密碼。