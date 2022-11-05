高市府首創全國推動「河川氨氮排放總量管制」，後勁溪水質改善有成。（柯宗緯翻攝）

高市環保局稽查工廠採集放流水樣。（柯宗緯翻攝）

高市環保局稽查工廠採集放流水樣。（柯宗緯翻攝）

高市後勁溪流域沿岸因工廠排汙，造成水質嚴重汙染。高市府首創全國推動「河川氨氮排放總量管制」，並於2017年公告「後勁溪流域廢（汙）水氨氮排放總量管制」，強化源頭管制禁用氯化銨及訂定放流水氨氮標準，經分析後勁溪氨氮平均濃度，由2017年5.9 mg／L，降至今年4.4mg／L，為近6年最佳。

環保局指出，後勁溪流域共列管22家金屬表面處理業、電鍍業及化工業，因製程屬性會使用氯化銨等含氮原物料，導致後勁溪流域水質受到嚴重衝擊，為改善河川水質提升民眾生活品質，創全國之先，推動河川氨氮排放總量管制。

環保局表示，藉由事業勤查重罰、放流水氨氮總量管制及推動河川水環境巡守等措施，結合水利局推動公共污水下水道接管及現地處理水質淨化工程，後勁溪河川污染指標（RPI）從2017年的6.1降至2021年的5.1，改善率16.4％，由嚴重汙染改善至中度汙染，河川水質治理成效良好。

環保局為強化管制，於今年9月19日再次修正公告管制，要求放流水排放量大於1000 CMD（立方公尺／天）之事業，須設置放流水自動監測系統，隨時掌握後勁溪水質。

環保局同時也積極輔導後勁溪沿岸鄰里社區、學校及企業加入水環境巡守志工行列，成立加昌國小、志工聯盟、享平、翠屏及日月光水環境巡守隊，共5隊，合計214名志工投入後勁溪巡檢通報工作，公私協力共同維護後勁溪水質環境。

環保局長張瑞琿重申，將持續加強查察後勁溪流域事業廢水處理設施是否正常運作及維護保養，若經查獲非法排放行為，將告發及處分；並將滾動式分析及檢討後勁溪氨氮總量管制等策略，持續監測及改善後勁溪水質，營造更優質的水環境。