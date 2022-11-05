國民黨竹東縣議員候選人馮守亮，在競選總部設置「火災模擬屋」，只要鄉親來總部，就會有人操作器材示範。（羅浚濱攝）

新竹縣長候選人楊文科5日行程滿檔，偕妻子甘秀美一早先前往湖口市場掃街，鄉親熱情地與楊握手表達支持，並送上好彩頭的包子及蘿蔔等寓意包中。楊文科向鄉親懇託，讓他「再做4年！」隨後至各鄉鎮同黨籍鄉長及縣議員候選人競選總部拉抬聲勢，強調當選後老人福利不會少。

楊文科先到湖口顯聖宮參拜祈福，接著前往湖口市場，由縣議員候選人齊占翔等人陪同一起拜票，攤商熱情滿滿，不停握手為楊文科加油，送上蘿蔔寓意好彩頭，在地包子店老闆也送上包子，祝福楊文科高票當選，更高舉雙手表明自己是「鐵票！」還有小朋友也特別跟縣長合照。

楊文科隨後轉往湖口鄉長候選人吳淑君及縣議員候選人吳菊花競選總部成立大會，拜託鄉親支持積極為湖口鄉爭取建設及福利的2位候選人。

楊文科指出，他上任4年以來，推動湖口交流道特定區高速公路連絡道路拓寬工程、台一線公共路燈改善工程、湖口火車站周邊雨水下水道工程，也新建衛生所和各村集會所，打造全新的鄉立圖書館。

此外，設立新竹工業區聯合服務中心，積極推動鳳山工業區開發及招商，辦理「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，並協助麥當勞、星巴克進駐湖口，明年YouBike 2.0也將在湖口設站，湖口高中遷校案將在11月9日舉辦動工典禮。

楊文科陸續前往竹北市縣議員候選人王炳漢、杜文中、竹東鎮馮守亮及彭余美玲成立競選總部拉抬勝選氣勢。

其中，馮守亮是消防專業技師，特別在競選總部設置「火災模擬屋」，只要鄉親來總部，就會有人操作器材示範，宣導消防安全意識，楊文科也懇託民眾支持消防專業的馮守亮高票當選縣議員。