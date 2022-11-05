2022 ITF台北國際旅展正式展開，台灣自10月13日起全面解封，長榮航空(2618)隨即開航的米蘭及慕尼黑新航線進量快速成長，長榮航今年特別以嶄新的思維參展，跳脫以銷售為主的展場設計，打造前所未有的虛擬實境現場，讓民眾搶先體驗全新的e化新旅行服務。華航(2610)則由董事長謝世謙、華信航空總經理彭榮敏及台灣虎航董事長陳漢銘共同出席華航集團展區開幕儀式，以最豐富機票產品全力迎接國際旅遊新篇章。

旅展期間，只要加入長榮航空LINE官方帳號並完成虛擬登機證製作，即可透過長榮航空旅展攤位現場擬真打造的1：1機場自助託運行李櫃檯，同步體驗零接觸的快速登機步驟。攤位中更精心打造360度環景劇場，熟悉的登機音樂讓人如同置身於機艙中，一秒能抵達慕尼黑新天鵝堡、米蘭艾曼紐二世迴廊等著名景點，為視覺與聽覺帶來雙重享受。

長榮航空展區內的皇璽桂冠艙首度以3D光雕立體動態呈現，以絢麗的視覺效果介紹該艙等的各項細節，聲光效果讓人目不?給，浮空投影技術更將長榮航空機隊中波音787、波音777-300ER及Hello Kitty彩繪機等機型出現在民眾眼前，有如觀賞一場科幻大秀。想要搶便宜的民眾別錯過「2022長榮航空線上旅展」，即日起至11月27日午夜12點止，前往線上旅展活動官網都有機會找到明年3月底前出發的優惠機票，最高還可省萬元。

華航集團疫後首度參展，加碼4天限時折扣，旅展期間購票輸入優惠代碼「2022CIITF」，台北-大阪、台北-名古屋9,463元起，台北-首爾仁川8,124元起、台北-首爾金浦9,463元起，日韓免萬元輕鬆遊。

華航以最新A321neo客機概念打造繽紛展場，設置A321neo豪華商務艙模擬情境，提供民眾親身感受全新飛行體驗；同時為歡慶「皮卡丘彩繪機CI」上線營運，華航精心設置彩繪機打卡牆。

在國際旅遊需求再次起飛之際，華航線上旅展同步開跑，三大全新航點包括台北-宿霧4,800元起，台北-峴港6,500元起，台北-清邁7,000元起，而國人喜愛的日本航線，如台北-琉球只要7,566起；購票刷中國信託華航聯名卡，除台灣出發全航線機票85折起購票折扣，另將獨享全卡友專屬折價優惠 ，區域線折價1,500元，長程線折價3,000元。

華航《機微酒》自由行產品再升級，1人即可成行隨時出發，除東北亞東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、首爾，以及東南亞新加坡、曼谷、峇里島、檳城、吉隆坡等11大熱門航點，再擴大至美加、紐澳、歐洲及香港航線，多樣選擇讓旅客自由依個人喜好。