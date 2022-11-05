台北市長選舉電視辯論會於今下午登場，民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊首次正面交鋒，黃珊珊於政見申論時表示，台北市長必須具備即戰力，並直接點名兩位對手，「你對台北的了解有多少？」並攻擊陳時中的免治馬桶以及蔣萬安的公車預約政策。

黃珊珊先表示，台北這八年來的進步，有目共睹，也都在議員及里長的競選文宣或廣告看板上呈現。陳時中以及蔣萬安兩位的説法，顯然都否定 456 個里長、63 位議員，以及 250 萬台北市民八年來的努力。

黃珊珊先打感性牌，提起自己上月30日舉辦大型造勢活動時，近上萬人在雨中整整淋了兩個多鐘頭，有八十多歲的長輩、帶著小孩的夫妻、充滿熱情的年輕朋友，夜市的攤商、成功的企業家，都坐在現場，他們每個人的臉上已經不知道是淚水還是雨水。

話鋒一轉黃珊珊接著痛批對手陳時中推出公廁全面換裝免治馬桶，對於市民而言是多麼不切實際；蔣萬安的預約公車，或者深蹲換車票政策，實務上不可能做到，另也點出兩位對手無上限的大撒幣政策，將嚴重破壞財政紀律，債留子孫。

黃珊珊接著強調，台北市面臨極端氣候、能源短缺，人口 老化、居住正義等等問題，解決這些問題刻不容緩，所以接下來的 台北市長，必須具備即戰力。

黃珊珊表示，台北市民等不了，也不容摸索，如果連水門開關的操作程序、都市計畫與交通之間的因果關係，都搞不清楚，我們又要如何期待他們帶領台北迎戰全球經濟風暴、以及疫情過後的新世界呢？

接著點名陳時中、蔣萬安，「我想替台北市民問問兩位市長候選人，你們是何時決定參選台北市長的？如果是一年前，請問一年來，你對台北的了解有多少？做了哪些功課呢？你們又要如何向台北市民證明你們擁有即戰力呢？」

黃珊珊最後把話題拉回疫情指向陳時中，強調原本不該輕易喪失生命，但是疫情嚴重，人民最恐慌的時刻，要口罩沒口罩，要疫苗沒疫苗，要快篩沒快篩。人民只能不斷地等待、排隊，我相信大多數的台灣人民永遠都不會原諒，在疫情最嚴峻、最需要疫苗的時刻，還以意識形態阻擋疫苗進口的人。

黃珊珊最後表示，大家至少可以選擇一個「以人為本」、具有同理心、決斷力與執行力，能夠帶領市民度過危機的市長，八年前推倒藍綠高牆，讓人民重新相信，認真的人終被看見，努力就有機會成功，八年後，台北不能再走藍綠惡的回頭路，我的當選，就是向藍綠證明，只有黨意不顧民意，終將被民意淘汰。