程予希跟王瞳在《決勝的揮拍》飾演閨蜜好友。（民視提供）

《決勝的揮拍》邀請羽球國手王齊麟、李洋客串演出。（民視提供）

「羽球王子」王子維客串演出。（民視提供）

《決勝的揮拍》邀請羽球國手王齊麟、李洋、王子維客串演出，和謝佳見一起四人對打。（民視提供）

《決勝的揮拍》將於今天(5日)首播，第一集除了演技精湛的謝佳見、程予希、王瞳、吳東諺、沈建宏、夏靖庭等人以外，許多彩蛋人物也將在第一場出現，征戰2020年東京奧運一戰成名的「麟洋配」王齊麟、李洋，「羽球王子」王子維，和劇中謝佳見打來場四人的雙打的羽球賽，各個展現超高球技，畫面緊張刺激，十分精彩。

主演謝佳見表示今年都在為《決勝的揮拍》準備，從角色的訓練、拍攝到現在的宣傳都付出百分百的心力，很開心作品終於要呈現給所有的觀眾了，今天晚上十點民視的首播，會準時守在電視前和觀眾一起看，也歡迎觀眾及粉絲可以到粉絲頁互動討論劇情。

女主角程予希奪電視金鐘迷你劇集女配角獎後，首部的偶像劇播出，從9月露出的《決勝的揮拍》主視覺海報就被網友說「神預言」原來海報上程予希就拿著獎杯，被討論「果然鑲金成功」。這一次在劇中飾演羽球隊隊長的薛儷，也為了這一部戲受很多訓練，甚至特地助曬讓自己更陽光，預告片及角色卡釋出後也讓她有了「新羽球女神」的封號，讓她相當開心！

「羽球王子」王子維剛從丹麥比賽返台，聽到首次演出的偶像劇將在今天晚上十點首播，他興奮的說「我會和家人一起準時守在電視前收看的」。回想3個月前的拍攝，王子維表示第一次拍偶像劇感覺很新鮮，但也體會到當演員的辛苦。雖然因為時間的關係，只拍了一天，但鏡頭及燈光的移動，感覺起來真的很累人，相當佩服他們除了要演戲講台詞，還要打球，真的太厲害了。「很期待，不知道從電視上看起來會是如何。」

劇中唐家杰(謝佳見飾演) 為了復仇而從馬來西亞到台灣，尋找辜負母親的負心漢薛忠勇(夏靖庭飾演)，要讓這個當年嘗盡眾叛親離的痛苦。為了能夠進一步靠近薛忠勇，他積極融入薛忠勇的生活圈，獲取他的信任，甚至加入羽球隊擔任助教，卻和仇家的女兒有了化學變化。

《決勝的揮拍》於每週六晚上10點首播，請鎖定民視以及中華電信MOD、HamiVideo收看。11月6日本週日晚上8點鎖定緯來戲劇台、馬來西亞Astro歡喜台也可以透過MyVideo 、KKTV、四季線上收看。