國民黨台北市長參選人蔣萬安。（楊亞璇攝）

台北市長三腳督激戰，唯一一場台北市長電視辯論會今登場，國民黨台北市長候選人蔣萬安今天在申論時打頭陣，他將砲口指向民進黨台北市長候選人陳時中，猛攻陳時中衛福部長任內的防疫爭議，要陳時中回答7大問題。

由《三立電視》、《TVBS》共同舉辦的「台北市長選舉電視辯論會」今日下午2時在台北國際會議中心（TICC）登場，第一階段申論由蔣萬安率先發言。

蔣萬安在申論時提到，傾聽民眾聲音，3年來市民朋友受疫情所苦，擔心家中長輩孩子健康，我們的家園在疫情改變許多，以及在各行各業外送員說一聲「您辛苦了，謝謝，因為您的沒日沒夜，才有我的日日夜夜，你們是守護同胞無名英雄」。

蔣萬安話鋒一轉提到，這些日子以來，全民不斷追問，他自己也希望陳時中能夠藉由辯論會機會清楚向國人交代，「為什麼3＋11的關鍵會議，沒有會議紀錄？為什麼疫苗採購合約要封存30年？為什麼民間要採購國際疫苗，採購過程頻頻受阻？為什麼在你任內放任黑心快篩流入市面，由一家小吃店去標得衛福部的16億的快篩標案？為什麼高端疫苗第二期臨床試驗，委託一個中資公司來參與？最後，為什麼在疫情最高峰的時候，你雙雙辭去指揮官和衛福部長的職務投身選舉。」

蔣萬安批評，面對這些質疑，陳時中先生都只是用「我已離開衛福部」來搪塞，他希望陳時中面對各方質疑，據實回答他的7個問題，即使今天陳時中在辯論會上向全國人民道歉，也無法挽回在疫情當中在疫情當中許多人受到的困難及傷害，也無法還給人民追求已久的真相。

蔣萬安強調，「我們要的很簡單，就是一個答案，請陳時中不要讓市民在層層的疑雲當中困惑，以至於讓全民被民進黨困在巨大的黑箱當中。」