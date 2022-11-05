有些人上完大號都會用濕紙巾擦拭，或直接用清水沖洗，但肛門仍出現搔癢問題，大腸直腸肛門外科醫師陳郁純在臉書粉專指出，其實造成肛門發癢的原因有很多種，並特別列舉其中6種，包含隱性痔瘡、性傳播感染、寄生蟲、腹瀉，甚至是清潔得太過乾淨，就可能導致肛門口皮膚過乾，進而出現搔癢問題。

▎隱性痔瘡

在50歲之前，每個人有一半的機率可以體驗到「沒有症狀的痔瘡」，可能是肛門口外或者肛門口內，發炎時很難清潔或擦拭，所以才會有種搔癢難耐，但又找不出原因的奇怪感覺。

▎環境刺激物：其實肥皂、洗衣粉、濕紙巾中的香精或添加物，會讓部分人產生敏感，導致搔癢，這種刺激表現為皮膚乾燥、發癢或發紅發癢的皮疹症狀。

▎清潔衛生

排便完要把屁股擦乾淨，否則容易孳生細菌，但如果過度清潔，反而會導致肛門口皮膚過乾，造成乾癢問題。

▎蟯蟲

蟯蟲感染有時是無症狀的，但如果蟯蟲成熟到足以在肛門周圍產卵（通常在夜間進行），就會引起瘙癢，並會通過糞口途徑傳播，例如當感染者在使用浴室後不洗手，就可能把蟯蟲卵從他們的手傳播給其他人。

▎性傳播感染

不同的性傳播感染都有不同的症狀，像是淋病、皰疹、HPV的症狀，就包含可能產生屁股搔癢。

▎腹瀉

腹瀉比普通的糞便酸性更強，且清潔屁股時，會比平時擦拭更多次，這樣做容易刺激皮膚並引起肛門瘙癢。而這類型的肛門搔癢，尤其可能發生在慢性腹瀉患者身上。

除此之外，其他原因還包含念珠菌過度生長，通常情況下，真菌會在皮膚上存活且不會引起問題，但在某些環境中，例如在夏天、濕度很高的氣候或穿著潮濕衣褲時，酵母菌就容易過度生長，導致發癢、發紅，有時甚至是疼痛的皮疹。