韓國人氣男團NCT127近日展開世界巡迴演唱會，讓不少海外粉絲相當期待能見到偶像身影。豈料，昨（4）日在印尼舉辦演唱會時，過程中傳出推擠意外，導致30位粉絲重摔昏迷，如今影片在網路上瘋傳，引發網友熱議。

男團NCT127，是SM娛樂公司推出之NCT的首支固定分隊，是以首爾為基礎，向世界舞台活動的團體，在全球擁有不低的人氣。近日，NCT127在世界展開巡迴演唱會，誰料演出波折連連。據印尼媒體報導指出，演唱會現場發生意外，有多達30名觀眾昏迷，演出也因此中斷。

NCT127昨(4日)於印尼舉辦演唱會，現場驚傳推擠意外。除了媒體報導，更有網友在推特上PO出影片，內容可見搖滾區前方的粉絲們，疑似因為互相推擠，導致欄杆支撐不了壓力倒塌，當時靠在欄杆上的粉絲往前摔倒，現場成員們在第一時間安撫粉絲情緒並維持秩序，然而，由於台下觀眾的不斷推擠，造成約略有30名觀眾陸續昏迷，最後在警方的到場協助下，達成協議中斷演唱會的演出。所幸目前為止並未傳出有傷亡的消息。

而當地演唱會承辦方DyandraGlobal Edutainment也發出官方聲明道歉，表示「對於未能看完演唱會的觀眾們、NCT127的成員們還有S.M公司致歉。」也保證將加強醫療和安全措施，確保明日的演出順利進行。

事實上，演唱會前也幾經波折，據當地媒體報導，NCT127預定在11月4日、5日兩天於印尼雅加達舉辦演唱會，在首場開唱前五小時之際，有眼尖的網友發現推特上有一張手寫的「炸彈威脅信」，聲稱已在演唱會場館內設置炸彈。對此，警方帶著探測犬到場進行搜索，幸好未發現爆炸品，而後警方為以防萬一，派出數百名警員到場協助，讓演唱會能順利進行。