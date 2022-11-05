女學生們割稻有模有樣且講求方法，耐力也很足夠。（周麗蘭攝）

林內鄉內４所小學６隊小朋友比賽割稻，小朋友們手忙腳亂。（周麗蘭攝）

林內鄉農會今年專為國小學生舉辦割稻比賽，為小朋創造童年的稻田記憶。（周麗蘭攝）

林內鄉農會今年專為國小學生舉辦割稻比賽，為小朋創造童年的稻田記憶，總幹事黃國洲說，雖然比起辦農夫割稻比賽忙亂，但很值得。小朋友割得汗流浹背，結束後還吃了一桌「割稻飯」，體會全套的割稻文化。

來自鄉內的民生、重興、成功、林內國小共6支割稻隊伍的小朋友，在林內農會供銷部旁的1分地稻田旁，手持鐮刀準備起跑搶割，以為把稻穗割斷就好，林內鄉農會總幹事黃國洲拿大聲公疾呼「不是快就好，要排好」。

林內鄉農會前幾年舉辦割稻比賽，有來自外縣市60、70歲老農報名，甚至耆老也想露一手，競賽規則有割稻、脫穀。今年為學童而辦，簡化為只要把稻穗擺整齊即可，農會再行脫穀。

總幹事黃國洲說，農夫參加割稻比賽是一種回憶，比技術、速度；小朋友割稻是創造記憶，多達4所小學60幾名小朋友報名割稻，他很感激小孩父母同意。

開賽一聲令下，小朋友持著鐮刀往前衝，割斷的稻穗堆得像雜草一樣，後續脫穀會很困難，黃國洲不斷提醒速度不是唯一，擺放整齊也是技巧。

60名小朋友在半小時內割完1分地稻穗，雖有點辛苦但多數覺得好玩，希望下次還能參加。

為了讓小朋友體會割稻的辛苦與快樂，農會今還特別煮了割稻飯犒賞，有炒豬肉、爌肉等傳統菜色，黃國洲說這些菜色對以前農人是很美味的，可能小朋友不覺得，但就是文化。

小朋友留下的稻穗堆參差不齊，需費一番工夫才能變成米，林內鄉農會表示，粒粒皆辛苦，不能浪費，這幾天會用傳統脫粒機把稻穀收集起來。