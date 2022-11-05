景美女中拔河隊自2014年起加入長庚運動醫學公益計畫，在選手、教練、校方的共同努力及長庚紀念醫院的長期照護下，在各大國際比賽已取得超過40面金牌，像是今年7月美國世界運動會540公斤級勇奪金牌締造5連霸，9月荷蘭世界盃室外拔河賽奪得5金3銀1銅。5日在長庚運動醫學學術研討會上分享拔河常見的運動傷害與過去接受長庚團隊照護的歷程，並且將2022年荷蘭世界盃獲得的冠軍金牌贈送給長庚紀念醫院，共同分享這份得來不易的榮耀。

景美女中拔河隊的董涵、李洳君選手及吳念芝老師表示，「感謝長庚醫療團隊8年多來對拔河隊細心的照料，在受傷時給予最好的照顧，安排了多項運動傷害防護、運動營養、運動禁藥、壓力調適等課程，讓學生具備完整的運動醫學知識。醫師入校訪視學生身體狀況，運動防護師到校陪同訓練或比賽，提供學生貼紮保護，訓練後帶領肌肉放鬆，這一切的支持與疼愛都讓學生更有勇氣及信心迎戰每一場賽事，未來我們將繼續努力，再創佳績。」

拔河比賽可分為室內賽及室外賽，常見的運動傷害包含扭傷、拉傷及擦傷，尤其是腳踝、手腕及腰部。長庚運動醫學團隊林瀛洲醫師表示，針對腳踝扭傷預防，可在運動前暖身動作適度加入腳踝肌力與平衡力訓練。若真的發生運動傷害，防護師在場邊可即時評估與處理，安排後續就醫，加上後續復健與訓練強度調整，都可幫助學生早日恢復訓練。除了適當的運動防護外，早期發現傷害亦能避免傷勢擴大，過去曾有學生在訓練時跌倒，起初不以為意，但經防護師評估有肋骨受傷可能性，隨即安排隔日門診，最後診斷為肋骨骨折，建議休息2到3周再評估是否可回場訓練，經過適當治療後，目前選手已順利康復，回到熱愛的運動場上。

長庚運動防護師王正音回憶今年9月陪同景美女中拔河隊到荷蘭參加世界盃的過程，因為當地氣溫只有攝氏10度，又下著雨，大家都冷得發抖，土壤也變得十分濕滑，考驗著隊員的適應能力。隨隊照護的她緊盯每位選手狀況，不斷地關心保暖，讓選手比賽前充分熱身來預防肌肉拉傷，也提醒選手們比賽時要特別留意下肢動作，避免滑倒。面對其他國家選手體型上的優勢，能夠獲得這麼好的成績，都是靠著不斷苦練而來，很高興選手們先前的辛苦沒有白費，也很榮幸能參與這所有的過程。