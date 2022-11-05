台北市長選舉電視辯論會今天登場，第一階段交互詰問時，無黨籍台北市長候選人黃珊珊提出「少子化」議題，並痛批對手一位是衛福部長，一位是衛環委員會的立法委員，都束手無策，點民陳時中成立少子化辦公室只開了一次會還拿了7.9億；蔣萬安則主張成立人口對策辦公室，因此黃珊珊拋出「跟中央少子化辦公室有何兩樣？」不過藍綠皆狂推自己的生產育兒政策，並無正面回答黃珊珊質疑之處

黃珊珊提及，少子女化是國安危機，一位是衛福部長，一位長期在衛環委員會，都束手無策，生育率還是一直滑落，2018年行政院提出少子女化的對策計畫，5年計畫編列超過2500億，但審計部報告卻說政府砸錢方向錯誤，更嚴重的是陳時中接任衛福部長時成立少子化辦公室，卻只開了一次會，拿了7.9億，請問陳時中你浪費預算不負責任，未來是否還用這個態度面對台北少子化問題？

黃珊珊再問蔣萬安，其政策主張成立人口對策辦公室，跟少子化辦公室有何兩樣，對台北市的少子化又有什麼對策，希望能正面回答。

蔣萬安率先回答，但並未回答人口對策辦公室與少子化辦公室的差別，僅提出前市長郝龍斌執政，台北市新生兒兩萬九將近三萬，但是柯市長就任一路下滑到一萬六千多，幾乎減半，是一個非常嚴肅的問題，接著開始宣傳自己的生育、育兒相關政策，最後則提及這八年來大巨蛋持續卡關，內科交通持續塞車，都市更新速度持續緩慢，他們想看到是帶領台北市走出國際的市長。

接著陳時中則表示，少子化是國際趨勢，但台北市從總人口270萬減到246萬，其他城市也沒減那麼多，應該檢討育兒政策以及生產政策有什麼問題，隨後同樣推廣自己的生產育兒政策，並提起蔡英文總統0-6歲國家養的政策拉票，不過針對黃珊珊質疑的少子化辦公室浪費公帑部分，並無正面回答。