台南下營區1名60歲馮姓男子因身患殘疾且無經濟來源，平日餐食皆為慈善團體愛心送餐，但國定假日及例假日慈善團體並未送餐，馮男只能吃過期的剩菜冷飯，當地里長馮朝義發現後，與下營區行善團整合地方資源，5日上午公人員帶著當月分的超商實物兌換券給馮翁，讓他在假日也能享用熱食。

下營區行善團為下營區公所、各里長及下營區轄內的慈善團體所組成的，其任務為整合或媒介下營區各界資源辦理區內弱勢族群之住宅修繕、食物捐贈、經濟扶助等各項工作，此次再加上營統一超商加入，提供即時及預防性之服務，避免陷入三餐不濟之窘境。

區長李宗翰表示，馮男孤苦無依獨居在下營區茅營里中營地區，左手患有殘疾，最多只能拿起湯匙用餐，生活雖可以自理但居家環境髒亂，也無經濟來源，平日餐食皆為慈善團體愛心送餐，但國定假日及例假日慈善團體是不送餐，且當地街上可用餐的地方也不多，所以結合統一超商，在假日提供熱食。

區公所表示，行善團濟助的功能，讓社區變得有溫度的地方，關鍵在於「以人為本」，為在地的需要，均以互助、共享、共好的理念加以運用，進而為社區帶來連結與改變，未來也將永續性的打造地方支持網絡，連結社區內外的新力量，共同面對社區所希望處理的公共議題。