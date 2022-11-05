陳山聰飾演大廈保全，卻一直遇到鋪朔迷離的事件。（衛視中文台）

女主角李施嬅飾演空姐。（衛視中文台提供）

奇幻港劇《金宵大廈》該劇男主角陳山聰16歲時曾獲得天王劉德華的賞識，出道近三十年的帥氣男主角陳山聰向來是港劇中最亮眼的綠葉，沒想到步入中年後主演《金宵大廈》大翻身，人氣爆紅穩坐香港無線電視台的當家一哥寶座。而女主角李施嬅也因一人分飾多角，演技大獲肯定，演藝事業更上層樓。

出身於澳門中產階級家庭的陳山聰於1992年以歌手出道，長相英俊帥氣的他16歲時就在歌唱比賽中嶄露頭角，獲得評審之一的天王劉德華的賞識，而後也被劉天王網羅成立的New Melody公司成為力捧的新人。正當歌唱事業蒸蒸日上，還發了兩張專輯之後，沒想到1997年碰到金融風暴的經濟不景氣，所屬唱片公司倒閉，意外地讓他因此為了生計只好轉戰戲劇圈主攻演戲。

2000年加入無線電視台後，長年期間接演多部戲劇，大多都是以配角為主，個人演藝事業雖算穩定，但始終未能突破晉身男一。不過《金宵大廈》讓陳山聰首次擔綱演出男主角，劇中他一人分飾兩角，分別飾演現代保全與1960年代的警察獲得無數劇迷們的喜愛。戲劇播畢後他立刻與相戀多年的圈外女友結婚，隔年七月寶貝兒子也呱呱墬地，幸福洋溢。

而女主角李施嬅也因為《金宵大廈》的熱播嚐到走紅的滋味，不但獲獎不斷，人氣更是突飛猛進。曾入選2003年香港小姐「最上鏡頭獎」的李施嬅，一直是標準的「電視公務員」參與多部戲劇的演出，這次更因劇中以一人分飾三角的精湛演技而受矚目，先是在該年的《萬千星輝頒獎禮》中，與楊千嬅一同獲得「最受歡迎電視女主角獎」，去年更以此劇在《紐約電視電影節》獲得「最佳女演員獎」。

《金宵大廈》原本是「倉底劇」，也就是拍完一年以上卻遲遲沒有播出的劇，沒想到在香港播出後佳評如潮，全劇平均收視為27點，不少人指這部戲是近年港劇中少有的佳作，新穎特別的題材與演員們的精采演出更一新觀眾耳目，堪稱是港劇中的「破格之作」。

《金宵大廈》劇情描述蕭偉明（陳山聰飾）來到殘舊且品流複雜的金宵大廈當保全，遇上大廈裏的空姐住客Alex（李施嬅飾），容貌竟與夢中一直纏繞自己的旗袍女子相同！驚悉自己與Alex有一段撲朔迷離的宿世情緣。《金宵大廈》每週六、日晚間10點在衛視中文台熱播。