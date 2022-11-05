南投縣第70屆全縣運動會，5日在縣立體育場開幕。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣第70屆全縣運動會，5日在縣立體育場開幕。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣第70屆全縣運動會，5日在縣立體育場舉行開幕典禮，今年共有1萬1882名隊職員選手，參與年度體育盛會，從5日到8日在縣內29處場地，進行35類運動競賽，歡迎民眾到各競賽場地，為選手加油打氣。

縣運會由縣長林明溱主持、檢閱運動員進場，並表揚全民運動會績優教練及金銀銅牌選手；平和國小太鼓隊演出揭開序幕，大會會旗由中興高中女學生護送進場。

林明溱指出，今年縣運會總錦標命名為「榮光」，期待每位選手在賽事中獨占鰲頭，贏得榮耀，展現榮光。

林明溱表示，南投縣運動代表隊，今年在全國3大運動賽事成績耀眼，參加全國中等學校運動會獲28金、18銀、36銅；全國身心障礙國民運動會獲8金、11銀、5銅；全民運動會獲4金、8銀、6銅，在全國運動會場上大放光芒，也為南投縣運動史寫下新的紀錄。

南投縣舉辦各項體育活動表現優異，成為全國關注的焦點，例如日月潭萬人泳渡、挑戰武嶺自行車等，都具有國際名度。

迎接縣運重，在體育場前推出的良質米食暨農特產品嘗推廣，由13鄉鎮市農會，提供地方特色美食與農特產，讓參與開幕的選手、裁判與工作同仁開心享用。

南投縣運動會6日至8日以田徑競賽為主，競賽活動分別在縣內29處場館進行；6日上午在縣立體育場舉行適性體育競賽，項目包括田徑、游泳、桌球、特奧滾球、法式滾球及趣味競賽等，讓適性體育選手走出戶外，不受身分和肢體限制，盡情享受運動的樂趣。