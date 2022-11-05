龍山文創基地5日舉辦「龍山動漫祭創作展」，展區內也秀出超過200位小學生彩繪的「萬華美食幫」。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

為推廣萬華傳統小吃，龍山文創基地5日舉辦「龍山動漫祭創作展」，也公布民眾選出的在地小吃製作的「萬華美食幫」角色，文化局表示，展覽同時有著色比賽的成果發表、在地美食記憶，展期時只要到展場打卡就有機會獲得「龍山動漫祭」周邊好禮及在地小吃優惠券。

文化局表示，為使在地美食呈現全新樣貌，由超過900位民眾票選出萬華最具代表性的三樣美食──花枝羹、青草茶及螺螄粉，並由龍山文創基地與台藝大多媒體動畫藝術學系師生共同合作，創作活潑的角色形象，讓傳統美食展現逗趣可愛的面貌，也盼期未來能與在地小吃店家攜手合作。

文化局介紹，萬華美食幫成員由內向優雅的「小花」、好動又愛耍酷的「阿青」和勇敢大方又喜歡吃辣的「蘿絲」共同組成，設計團隊投入趣味設計概念，為花枝羹、青草茶及螺螄粉等三種萬華小吃打造全新Q萌角色，展場也有三位成員的充氣人偶，讓大家與萬華美食幫面對面。

文化局表示，除了三位新登場的萬華美食幫成員，展場也記錄角色創作的歷程，並展出民眾對於萬華小吃的記憶故事，同時展區內也秀出超過200位小學生彩繪的「萬華美食幫」，讓美食小吃發揮出更多種可愛的風貌。

「龍山動漫祭創作展」邀民眾一起以多元的角度，認識萬華美味的小吃，展覽期間於展區拍照打卡就可參加抽獎，有機會拿到「龍山動漫祭」周邊好禮及涼粉伯、老濟安、阿義滷肉飯等知名在地小吃優惠券。