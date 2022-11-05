台北市長候選人電視辯論會5日舉行，民進黨台北市長候選人陳時中除了批評國民黨台北市長候選人蔣萬安「裝睡的人叫不醒」，還把矛頭指向現任台北市長柯文哲，痛批柯文哲曾說要推倒藍綠高牆，卻自己築起一道牆，把台北市民當做向上爬的工具，無心市政，說一套、做一套，還在疫情期間每天砲打中央，如果市民厭倦這樣的市長，11月26日當天，請給陳時中一個機會。

「這些問題不是都問過了嗎？你又來了，一直在問這些問題，裝睡的人叫不醒。」陳時中直言，蔣萬安是台北市長候選人，一個問題問一次，沒辦法了解，問第二次，應該要明白，問第三次，反而有點多餘。

回覆完蔣萬安質疑，陳時中話鋒一轉說，從政不是要打敗或討厭任何人，而是為深愛的土地多做事。他抱持著這樣的心情，在8年前為柯文哲成立後援會並站台拉票，跟台北市民一樣，相信柯文哲能夠改變成真，能夠推倒藍綠高牆。沒想到，柯文哲卻築起另一道牆，將台北市民當成自己向上爬的工具，在新冠肺炎疫情期間依然故我，全世界只有柯文哲，在疫情期間每天砲打中央。

陳時中認為，中央與地方同心協力，問題才能夠被解決。因此，要針對前陣子防疫旅館爭議向黃珊珊說，他不會再用「剽竊」2個字形容防疫旅館，儘管雙方有一定認知差異，但中央、地方是一體的，不該爭論功勞，只要對防疫有幫助，所有人都是英雄，他都會表達感謝。

最後，陳時中向台北市民喊話，如果市民曾在2014年投給柯文哲，如今失望透頂，11月26日，請把票投給陳時中，「因為我跟你有一樣的心情」。他更說，如果市民厭倦政治鬥爭、無心市政的市長，請給陳時中一個機會。如果市民認為大巨蛋在停工期間自己成長很奇怪，也厭倦說一套、做一套，更對市長施政滿意度永遠在末段班感到氣憤，請給陳時中一個機會。