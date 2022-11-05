國民黨台北市長候選人蔣萬安。（楊亞璇攝）

台北市長選舉電視辯論會今天登場，三方陣營聚焦生育政策。國民黨台北市長候選人批評民進黨台北市長候選人陳時中任內否決台北市議會放寬育兒津貼補助，甚至用調降補助威脅，「你跟台北市民有仇嗎？」陳時中答稱，中央在做任何政策都要考慮衡平性，但卻稱自己未來擔任台北市長要增加補助，強調自己跟中央的關係最好，「我最可以跟大家來溝通」。

蔣萬安在交叉詰問第一輪提及，台北市的新生兒人數屢創新低，主要原因是年輕父母因為育兒負擔，不敢生也不願意生，為了因應台北市高房價、高物價，他提出生育獎勵金加倍，第一胎2萬變4萬，幼托、公托市府補助等，但很遺憾，陳時中擔任衛福部長任內，居然否決台北市議會放寬育兒津貼補助的想法，甚至用調降補助威脅，「你跟台北市民有仇嗎？」

蔣萬安痛斥，陳時中用的理由居然是擔心外縣市人口大量移入台北市，請問陳時中難道不希望台北人口變多嗎？不知道台被人口流失嚴重非常嚴重嗎？希望陳時中能說明否決的原因，也請無黨籍候選人黃珊珊一起回應此問題。

陳時中表示，相信中央在做任何政策，都要考慮衡平性，相信蔣萬安在立法院這麼久，所有法案在討論，城鄉差距、台北市與其他地方的關係，以中央的角度必然是要考慮，並沒有否決要增加（補助），只是提出相關證據，希望做這些事情對地方、台北市各方面衡平性要予以考慮。

陳時中指出，自己未來擔任台北市長，當然要把它（補助）增加，當然會跟中央溝通，所有事情不是講過一遍就好，如果覺得有道理，應該把道理拿出來講，不是說人家講不行就不行，那什麼事情都做不成，當一個台北市長應該有責任跟中央溝通，有什麼需要應該大聲講出來，每一個地方都是這樣子做，相信台北市議會、台北市有這樣講過，裡面有一些問題待解決。

陳時中說，「我跟中央的關係最好，我最可以跟大家來溝通，我進到市府以後，蔣萬安先生所不了解的問題，我也可以盡量去了解，跟中央溝通」，未來他還是要加強整體托育、托兒，讓小朋友安心長大，希望提供1500元藝遊券，讓小孩看體育活動、文化活動，「政策需要衡平性，需要大家一起努力。」

接著黃珊珊酸說，蔣萬安應該不會不清楚北市人口降低原因，全國人口2020年開始負成長，不是只有台北，六都人口都下降，除了桃園。

她說明，北市這2年拜防疫所賜，除籍人數高達10萬人，第二是台北有非常綿密捷運網絡，有非常多的人把台北房子賣掉，到新北、桃園居住，這也是全世界都會區正常現象，以前到台北很麻煩，現在有機場捷運，移轉到桃園去。

黃珊珊指出，重點是要對症下藥，提供相關的生育補助，北市府是優先全國做的，並年輕女性願意生才敢養，因此要提供友善托育環境，不只是單純發前，要讓老師安心工作得到合理薪水，最後希望打造台北市居住正義，北市府透過各種方法，多元增加居住單元，最重要是可負擔住宅，最後要打造國際友善環境，歡迎全國人才來台灣定居。