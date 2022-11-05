台北市長選舉電視辯論會今天登場，無黨籍候選人黃珊珊端出限電能源危機，提問國民黨候選人蔣萬安，身為立法委員，台北市企業要簽限電的生死狀，身為委員做了那些努力？而對民進黨候選人陳時中則提問，中央政府的能源政策無法兌現，難道要用愛發電嗎？不過蔣陳兩人皆口徑一制指向中央，強調能源政策必須「中央地方互相配合。」

黃珊珊表示，這一兩年核發建照卻被限電的案子，包括東區門戶計畫共22案，未來大巨蛋恐也面臨同樣問題，所以提出此問題來考驗對手。

陳時中先回應，中央對電力問題一直都有詳盡規劃，台北市應該站在配合的角度，把配電做好。陳接著提到「綠電」問題，但北市成效不彰，台北市在幾個廢物燃燒場有大型再生能源，對於一般大樓就沒有套別鼓勵，所以他表示，未來會積極與中央溝通，且北市對於自主電力與再生能源都有責任做好，因為這也是重要的永續課題。

陳時中又說，除了供給，也要從節能方面努力，北市有73％住商，如何使用省電電器，包含如何與相關公司工廠合作、有效用電，另外，如何讓弱勢者能分享省下來的電，也是政府應該努力的。

而蔣萬安則表示，因為自己在立法院，所以對於台電在台北市相關業務很熟悉，對台北市來說，供電穩定是最重要事情，所以最近幾次，中央在台北市限電、跳電問題，中央能源政策確實需要通盤檢討。

蔣萬安說，現在台北市原本要推動的全面汰換電動公車，現在進度全面落後，再者是土地取得，也就是停車場站嚴重不足，第三則是供電問題，這都是需要中央地方共同合作，而不是只有口水戰而已。