「秀場天王」豬哥亮2017年因大腸癌病逝，享壽70歲，他生前和余天本來是多年老友，但因節目主持棒交接導致兩人產生心結，連豬哥亮最後的日子，余天都無法去探視。媒體報導，夾在兩人之間的孔鏘老師受訪，透露「余亮心結」在豬哥亮病逝前都沒解開，豬哥亮過世後，在靈堂哭得最傷心的就是余天，無奈惋惜說：「他們早該要和好」。

豬哥亮早年風靡於秀場，可說是王牌主持人，還有「南豬、北張、中邢峰」的順口溜，但他紅的快、錢賺得快，花的也兇，因過度沉迷賭博導致跑路消失多年，2009年有媒體終於捕獲到豬哥亮在路邊攤吃東西，他才順勢復出，並以《豬哥會社》拿下第45屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。

孔鏘老師自比是綜藝大哥之間的潤滑劑。（圖／中時資料照片）

而豬哥亮後來跳槽主持《萬秀之王》，原本的《豬哥會社》則交由余天接力主持，外傳當時豬哥亮對外稱會離開電視台是要把節目「讓」給余天，引來余天不滿，雙方因此不往來多年，直到豬哥亮病重，才重啟聯繫，余天稱有天清晨接到電話對方問：「你知我是誰喔？」他回：「我哪會不知，你就豬ㄟ。」但還沒問清楚豬哥亮現在的狀況，想去探望時，對方的電話就被別人拿走。

余天當時現身豬哥亮靈堂，悲痛大哭。（圖／中時資料照片）

余天後來表示對豬哥亮辭世深感痛心，「老實講，他在演藝圈沒幾個朋友，最了解他的人就是我」、「節目明明是他不想做了，電視台也來找我，變成我搶他的節目，我氣他就是這個，但這個誤會，其實只要一通電話，他也了解，但是我打電話，他死不接」，直言其實都是小事，但因為雙方不肯溝通而無法化解。據《自由時報》報導，孔鏘當時周旋在豬哥亮、余天之間，自比是潤滑劑，盡力不要讓兩個人越吵越兇，他也覺得兩人沒提早和解很可惜，「在（豬哥亮）靈堂哭得最傷心的人，其實就是余天」。