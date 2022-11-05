《天字第二號》郁方劇照。（公視台語台提供）

《天字第二號》李亦捷劇照。（公視台語台提供）

馬力歐在視訊上，在台灣正宮妻子與中國小三之間做出抉擇。（公視台語台提供）

即將在公視台語台推出，由演員馬力歐、郁方、李亦捷擔綱演出的台語有影系列電影第一彈《天字第二號》。劇情描述疫情時代，獲中國名導欽點的台灣C咖演員李志誠，在上海隔離的最後一天，竟發現自己開始發燒，但更糟的狀況不只如此，他還必須在視訊上，在台灣正宮妻子與中國小三之間做出抉擇。

劇中馬力歐一場「假斷訊」劇情更是博得滿堂彩。製作人陳南宏大讚馬力歐為這部戲的喜劇橋段增色不少，很多梗都是馬力歐在拍攝現場與導演即興玩出來的。作品幽默地看待兩岸關係中真真假假的各種狀態，取材自疫情，但製作又不受疫情限制，題材大膽、敘事創新，劇情急轉直下，讓人猜不到最後的結局。日前在高雄電影節舉行世界首映時，更多次獲得觀眾全場鼓掌。

而片名命名也大有學問，原來命題「第二號」，是為了致敬台灣首部台語諜報片《天字第一號》。1964年由張英導演製作，柯俊雄與白虹主演的《天字第一號》，電影推出後轟動全台，更一舉帶動台灣諜報片風潮。

不僅在片名上與其致敬，劇情上更改以現代網路視訊及影音大玩諜對諜翻轉致意。導演吳宗叡將疫情期間的與朋友視訊喝紅酒的經驗拍進電影裡，也將傳奇台灣諜報片的經典帶入。

《天字第二號》除了暗藏致敬經典台片的片名彩蛋外，致力推廣台語更不遺餘力。為了讓更多校園學子體驗台語影視作品，日前團隊更前往包含真理大學、世新大學等多所校園進行放映。放映過程反應熱絡，同學被網路梗逗得樂不可支，也為劇中馬力歐、郁方與李亦捷的愛情諜對諜緊張不已。

電影大玩創意，片尾的工作人員名單中，有一些奇怪的名字其實是匿名，用意是避免影響這些人在現實中的工作，一番話讓現場同學們感受到情報工作的神秘。學生們對於《天字第二號》採用全網路視訊的手法大感新鮮，映後更針對片中的拍攝技術、台語發音的劇本書寫、以及片名來源有諸多好奇提問，讓《天字第二號》在多所校園中與同學們共度了難忘的台語約會。