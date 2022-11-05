警方調查發現，詐團近來刊登小廣告，宣稱「低利貸款，免手續費、免保人」，吸引想借錢的民眾上鉤後，行詐騙之實。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

詐騙手法不斷更新，台中市政府警察局刑警大隊經濟組調查發現，詐團近來刊登小廣告，宣稱「低利貸款，免手續費、免保人」，吸引想借錢的民眾上鉤後，行詐騙之實；警方統計今年1月迄今，假借銀行貸款詐騙案件計發生54件，金額達267萬餘元，提醒大家防詐騙。

刑警大隊經濟組長謝志遠說，許多人都有被銀行貸款專員加Line的經驗，以標榜「不收費」、「保證通過」話術吸引加入好友，還有熱心網友將所有貸款專員的Line拉進同一個群組要求大家逐一報告詐騙績效，就是最新的詐騙手法，呼籲民眾要特別小心。

謝志遠指出，詐騙集團利用民眾急需貸款需求，在網路上隨機加Line尋找目標，稱民眾因信用瑕疵，需要包裝金流才能通過銀行審核，要求民眾提供名下帳戶、密碼，並將來源不明的金額提領出來交付給助理，製造金流正常假象，直到帳號遭警示，才知道自己已淪為詐騙集團的同路人。

警方接獲民眾報案，以「低利貸款，免手續費、免保人」吸引民眾提供翻拍的存摺封面，並謊稱必須假造帳戶金流作為財力證明，才能順利通過貸款審核，要求民眾將帳戶內不明來源金額提領出來交付給詐騙集團派來的助理，民眾在不知不覺間已經變成詐欺。

警方進一步表示，詐騙集團的人頭帳戶兼提領車手，不僅帳戶遭警示，還須承擔詐欺的刑事責任，真是得不償失。其實這些都是詐騙集團慣用伎倆，民眾雖然沒有金錢損失，但是詐欺金額一旦入帳並被提領，仍有金流紀錄保存下來，絕對不可能「船過水無痕」，跑都跑不掉。

台中市政府警察局統計，今年1月迄今，假借銀行貸款詐騙案件計發生54件，財損約267萬餘元，提醒大家「天下沒有白吃的午餐」，有貸款需求的民眾應找尋金融機構合法途徑申請貸款，切勿在網路上尋找貸款專員或公司，也避免上傳重要個資給陌生人使用，如帳戶有不明來源金額入帳，應立即報警自保或發現可疑撥打165反詐騙專線或110電話查證。