搶救復育稀有恆春山茶，屏科大種下千株樹苗。(屏科大提供)

搶救復育稀有恆春山茶，屏科大種下千株樹苗。(屏科大提供)

屏科大森林系與清景麟教育基金會自2019年起攜手綠色事業，截至目前種下超過5000株樹苗，今年雙方再度聯手，同時加入林務局屏東林管處，日前於屏科大保力林場舉鋤種樹，共同搶救復育稀有樹種恆春山茶。

恆春山茶是台灣特有種，因生長環境特殊，目前已被列為瀕危物種，在森林系學術專業搭配現代科技輔助下，結合環境優勢，已成功復育山茶樹苗，活動除於現場種植外，另準備上百株讓參與民眾帶回繼續造林。

屏科大校長張金龍說，聯合國近年來不斷推行永續發展目標，種樹即是其中一項，屏科大不只在林業保種上努力，森林的健康也同時能養成整體生態系健康，因此號召大家一起來響應。

清景麟教育基金會董事長林聰麟表示，今年號召200位森麟人預計將種下1000棵樹，期待以森林美術館為主題，行到之處都可見充滿巧思的布置，目的希望讓與會朋友都放下繁忙工作，來到保力林場盡情的感受森林綠意以及紓壓。

屏科大森林系主任陳建璋說，每年種樹森林系都是師生全員出動做前鋒，著手事前環境評估量測、梳理整地等作業，隨著科技發展，今年特別導入GPS定位系統，追蹤栽種位點，讓民眾親自為小樹苗命名，活動結束後透過網路搜尋栽種位點，重拾彎腰播種當下的初心與感動，凝聚型塑「森麟人」歸屬榮譽感。

每年選用的樹種都有別具意義，如苦楝生長快速、耐風抗旱，樹幹通直，木材紋理美觀有光澤，質地輕軟易加工，是製作家具箱櫃很好的素材；黃連木與牛樟、台灣擦樹、烏心石及台灣櫸，是台灣最硬的樹種之一，自古即是高檔珍貴木材，有助營造改善棲地環境，供其他物種生存活動，亦極具經濟價值。

恆春山茶生長範圍僅限於恆春半島的南仁山、鹿寮溪及欖仁溪附近，其花朵及葉片頗具觀賞價值，惟因族群量小且分布範圍狹隘，植株需成長至胸高直徑約2公分或於日照充足環境下成長，才能開花結果，生長條件限制大，已被評定為瀕臨絕滅物種。

此次活動既是種樹，也是救樹，透過年年森麟人的種樹活動，將植樹範圍不斷擴大，亦是傳達森林資源的重要性，讓參與民眾能在植樹過程中體認人類生活與森林是密不可分的關係。