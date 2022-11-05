遇到奇葩房客該怎麼處理？一名房東透露，他把房屋出售後，竟收到前房客來電，向他索討「仲介費」，房東聽得一頭霧水，想包個紅包卻被拒絕，對方甚至揚言提告，網全怒了。

原PO表示，他把房子賣掉後一個月，上一位房客突然打電話來，告知房東「跟你交易的買家是我朋友」。前房客認為，要不是經他介紹，房子也賣不出去，若照一般行情，仲介費就算沒有4%，至少該有1%。

原PO頓時傻眼，本來想包紅包致謝，不料前房客回「我像個小孩子收你幾千塊紅包，傳出去會給人家笑」，讓原PO立馬打消念頭，寧願把錢拿來吃大餐。結果對方揚言，不付錢將採取法律途徑。

PO文分享後，網友一面倒怒批前房客太誇張，就算是因為你的介紹，房東才順利成交，但你們事先有達成協議嗎？有紅包收該偷笑了，「拜託快點提告」、「仲介有牌嗎？沒牌先檢舉」、「不用理他，直接到派出所備案」、「笑死，又不是委託他賣」。