高雄三民區金獅湖今驚見女浮屍，警消人員獲報後到場將浮屍撈起，但女子已無生命跡象，身分和落水原因仍待進一步釐清。
三民區金獅湖牌樓旁5日下午2時30分許，有民眾報案發現一名女子於湖上漂浮，119鼎金分隊與大昌分隊將人撈起，但已無生命跡象，女子身上無證件，身分待查，落水原因也待進一步釐清。
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