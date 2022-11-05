三民區金獅湖牌樓旁發現有女浮屍。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄三民區金獅湖今驚見女浮屍，警消人員獲報後到場將浮屍撈起，但女子已無生命跡象，身分和落水原因仍待進一步釐清。

三民區金獅湖牌樓旁5日下午2時30分許，有民眾報案發現一名女子於湖上漂浮，119鼎金分隊與大昌分隊將人撈起，但已無生命跡象，女子身上無證件，身分待查，落水原因也待進一步釐清。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！

★自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。