國際身障日慶祝表揚大會由身障團體帶來精彩表演，為活動揭開序幕(于家麒攝)

慶祝大會中，針對各鄉鎮持續為身心障礙者服務的有功人員進行頒獎，表揚其付出之辛勞(于家麒攝)

活動中也進行摸彩，由縣長楊鎮浯抽出頭獎-43吋液晶電視乙台(于家麒攝)

每年的12月3日為國際身心障礙者日，金門縣特別於今(5)日上午提前舉辦「多元參與、共融共好」國際身障日慶祝表揚大會，提醒大眾重視身心障礙者的權益，增進大家對於身心障礙的認識，也讓所有身心障礙鄉親能外出參與活動，增加社會參與機會。

2022金門縣國際身障日慶祝表揚大會由縣政府主辦，金門縣身心障礙者福利服務中心與社團法人金門縣康復之友協會承辦，運用公益彩券盈餘經費於今日上午假社福館演藝廳熱鬧展開。藉由表揚與慶祝活動，肯定傑出身心障礙者對於社會帶來的正向力量與貢獻，並彰顯照顧身心障礙者楷模的照顧歷程的辛勞，以及讚許推動身心障礙者服務的社會福利工作人員專業貢獻；喚起社會大眾對身心障礙議題的重視，保障身心障礙朋友平等，並提供身心障礙者尊嚴地參與社會活動的機會。

主持慶祝大會的金門縣長楊鎮浯表示，國際身心障礙者日是值得慶祝的日子，希盼藉由表揚活動，肯定縣內傑出之身心障者樂觀進取、超越障礙並勇於突破的堅毅精神；同時也讓所有身心障礙照顧者楷模的辛勞與毅力被社會大眾看見，透過國際身障日來表彰持續為身心障礙者服務的有功人員。

慶祝大會中各鄉鎮接受表揚獎項與人員包括：身心障礙者楷模-金城鎮洪惠芬、金寧鄉黃克雲、金沙鎮陳詩涵、金寧鄉呂佩琤、烈嶼鄉呂清盼。照顧身心障礙者楷模：金城鎮蔡月娥、金湖鎮莊素華、金沙鎮陳素真、金寧鄉李錦慧、烈嶼鄉沈志清。社福有功人員：張家團、劉靜宜、王惠茹、蘇雅菁、楊淑欽。身心障礙者歌唱比賽：第一名：陳暖治。第二名：許乃義。第三名：李婉妤。

社會處長董燊表示：縣府關注身障服務的建置，為強化地區身心障礙者專業化品質與服務，近年開辦包括：「輔具維修巡迴有感服務」、「身心障礙者社區式日間服務布建計畫」、「成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務計畫」、「身心障礙者家庭托顧服務計畫」、「居家式臨時及短期照顧服務」、「身心障礙者家庭照顧者支持服務」、「身心障礙者主動關懷計畫」、「身心障礙者權利公約宣傳計畫」、「精神障礙者協作模式服務據點」等多項身障服務，透過不同性質的服務建置，提供障礙者適切的服務，公私協力共同為建構友善的身心障礙者共融環境而努力。