台北市長候選人辯論會今下午登場，一名網友詢問，死忠支持者應該不論輸贏，都會挺自己支持的對象，所以很好奇真的有人會因為辦論會而改變想法嗎？貼文引起網友熱烈討論，內行網友點出，辯論會的目的不是要改變死忠粉的想法，而是要影響中間選民，讓那些沒想法的人確立想法，而這不管對哪個陣營來說都超加分。

一名網友今在PTT上發文指出，台北市長候選人電視辯論會今舉辦，讓他很好奇真的有人會看了辯論會就改變想法？他認為死忠粉絲就是死忠，不論支持對象辯論贏了還是輸了，他們都還是會繼續支持，而且可能還會說出「會辯論，不代表會做事」。

貼文引起網友討論，不少人與原PO的想法不謀而合，認為死忠粉絲很難因為一場辯論會就臨陣倒戈，「過去經驗幾乎沒有」、「沒有，辯論會是炒選舉氣氛用的」、「想太多了，並不會因為這樣改變」。

另有網友則說，其實辯論會的重點不是改變死忠支持者的看法，更多的是要讓那些沒有什麼想法的人，可以確立想法。「重點是可以拿裡面的內容去帶風向，進而影響到中間選民，這對各陣營死忠的來說都是加分！」