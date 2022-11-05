金管會為確保保險業者穩健經營，維護保戶權益，並使新契約準備金負債能適當反映市場利率，今年10月27日公告調整人身保險商品各幣別新契約責任準備金適用利率，並於今年12月1日起適用。相較現行新契約責任準備金利率，於新台幣、美元及澳幣保單各負債存續期間分別調升1碼、2碼及4碼，至於歐元、人民幣則維持不變。

宏泰人壽市場觀察，主管機關為降低對保險業務的衝擊，因此將實施日期訂於12月1日，使得有些原本這個月就想要簽下保障型保險商品保單的保戶，收到消息後臨時踩了煞車，為了可能調降的保費而採取觀望的態度，等待12月1日後再行投保。

宏泰人壽說明，如同金管會新聞稿所揭露，保險公司會依照新契約責任準備金利率提存責任準備金，在進行保險商品定價時，將責任準備金的提存歸為成本納入考量，新契約責任準備金利率提高，確實可能使部分商品的新契約保費有調降空間，但主要可能調降保費的保單，多為長年期保險商品，對於短年期的保險商品並無影響。「意外疾病天天在，完整保障不可少」，宏泰人壽也建議保戶可先諮詢壽險顧問並審慎評估，避免投保的空窗期使得保險保障來不及支應。

宏泰人壽10月份刷新今年保障型商品新契約銷售紀錄，除了宏泰人壽醫吉讚醫療健康保險附約（HSD）、宏泰人壽安心醫靠醫療費用健康保險附約（HSE）等醫療保障類保單深受歡迎之外，宏泰人壽意外傷害保險附約（RPA）、宏泰人壽有骨氣傷害保險附約（BRPA）等針對意外傷害提供保險保障的商品亦受保戶青睞，這類型的保險附約皆為短年期商品，保費不受責任準備金利率提高的影響，可與主約靈活搭配，當不幸發生疾病或意外事故，在符合保單條款的原則下，就可申請理賠以補償損失。

宏泰人壽表示，目前保障型商品為宏泰人壽銷售主力，期望透過商品的推動，讓保戶獲得適切的保險保障。