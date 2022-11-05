「台灣大賽」今天在桃園點燃戰火，樂天桃猿先發打線出爐，中心棒次交給林泓育、陳俊秀，成晉則埋伏在第8棒，總教練曾豪駒表示，還是相信小胖、俊秀的打擊能力。

例行賽教練團多半把林立、成晉棒次排在一起，總冠軍賽兩人「拆夥」，林立先發第2棒、二壘手，成晉則埋伏在後段棒次，曾總表示，考量到後段棒次也是需要有人帶起得分攻勢，因此做出這樣的安排。

朱育賢板凳待命，林泓育先發蹲捕打第4棒，陳俊秀第5棒、一壘手，左外野放上對戰藍寅倫，曾豪駒說：「主要是考慮到近期練習狀況，加上他對德保拉的對戰成績不錯所以才把他排進先發。」

至於在例行賽尾聲屢次關鍵代打建功的郭嚴文台灣大賽仍是板凳待命，曾豪駒表示，他的腳有好轉，要應付總冠軍戰沒問題，但要先發是比較難一點，守備、跑壘比較難盡全力。

郭嚴文則表示，自己的膝蓋傷勢已經好轉很多，自己會專心在代打或是可能擔任指定打擊任務上，「今年將剩一個禮拜而已，等球季結束後再去專心做治療。」

擁有多次季後賽經驗的他認為，不用特別為了總冠軍戰去做改變，「120場都已經打這麼好了，希望學弟以更渴望、挑戰心態去面對就好，不用刻意去做改變。」

郭嚴文說：「我們是挑戰者，不像他們是衛冕者，壓力不會那麼大，是我們要去追人家，只要把激情打出來，開心打球就好。」