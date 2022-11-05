失聯陳男的遺體與所駕駛之自小客車，今天在新港漁港撈上岸。（民眾提供）

失聯陳男的遺體與所駕駛之自小客車，今天在新港漁港撈上岸。（民眾提供）

設籍高雄市小港區的31歲陳姓男子，在台東市租屋從事冷氣裝修，10月31日未按時上班且失聯，經調閱路口監視器，發現陳男駕駛的自小客車在當天清晨5時許進入漁港魚市場碼頭，不久後車輛即駛入海中，海巡署第一三岸巡隊今天上午9時進行打撈作業，確認車內駕駛座有死者1人，並經家屬指認無誤，初步調查，未有外力介入。

警方調查，死者陳姓男子設籍高雄市小港區，因其母親娘家在台東縣成功鎮的地緣關係，平日在東市租屋並從事冷氣裝修業，陳男於10月31日未按時上班且手機關機，家屬遍尋不著後，於11月1日向高雄、台東2地警察機關報案，經調閱路口監視器，發現陳男駕駛之黑色自小客車最後在成功鎮內現蹤。

成功分局表示，經過濾省道監視器影像，並未發現陳姓男子車輛有離開鎮內，但是加派巡邏警力在鎮內穿梭尋找卻都未見該車蹤影。經員警鍥而不捨逐步調閱路口、民間監視器，將範圍縮小至新港漁港周遭查找，最後發現陳男之車輛在上10月31日清晨5時許進入漁港魚市場碼頭，不久後車輛即駛入海中。

警方隨即通報海巡署東部分署第一三岸巡隊，今天上午9時執行搜索與機具打撈作業，確認車內駕駛座有死者1人，並經家屬指認係失蹤之陳男無誤，經現場鑑識勘查，初步未查出有其他外力介入，將請家屬到案說明，釐清失蹤案件緣由後，報請台東地檢署刑事相驗。

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